Главред журнала Die Aktuelle уволена за публикацию сгенерированного ИИ интервью с Михаэлем Шумахером

Главный редактор немецкого журнала Die Aktuelle Энн Хоффманн уволена после публикации поддельного интервью с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером. Для создания цитат в интервью использовалась программа искусственного интеллекта (ИИ). Об увольнении госпожи Хоффманн, занимавшей должность главреда с 2009 года, сообщает AFP со ссылкой на заявление медиагруппы Funke, в которую входит журнал.

Господин Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму в результате несчастного случая во время катания на лыжах во французских Альпах в 2013 году. С момента получения травмы он не появлялся на публике, информации о состоянии бывшего гонщика мало. Согласно сообщениям, у Михаэля Шумахера проблемы с памятью, движениями и речью, за ним ухаживают дома недалеко от Женевы. Семья господина Шумахера, которая тщательно оберегает частную жизнь 54-летнего спортсмена после аварии, заявила, что планирует подать в суд.

Сгенерированное искусственным интеллектом интервью было опубликовано 19 апреля, оно стало первым с момента получения Михаэлем Шумахером травмы. Бьянка Полманн, директор Funke Magazine Group, принесла извинения сегодня, 22 апреля. «Эта статья была безвкусной и вводящей в заблуждение и никогда не должна была появиться»,— говорится в заявлении госпожи Полманн.

«Происшедшее никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которых мы — и наши читатели — ожидаем от такой группы, как Funke»,— подчеркивается в заявлении. Статья включала цитаты, приписываемые господину Шумахеру, в которых речь шла о его семейной жизни после аварии и состоянии здоровья.

Мария Федотова