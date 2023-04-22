В 2022 году в АПК Кубани реализовано 54 инвестиционных проекта на 19,5 млрд рублей

В прошлом году в рамках протоколов с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций реализовано 54 проекта в АПК Краснодарского края на общую сумму 19,5 млрд руб. и создано 1,2 тыс. рабочих мест (в 2021 году реализовано 53 проекта на сумму 23,3 млрд руб.). Об этом «Коммерсантъ-Кубань» сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Фото: Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Самыми масштабными стали строительство второй очереди тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и производству компоста в Крыловском районе (объем инвестиций — 3,2 млрд руб.), модернизация завода по переработке винограда в Темрюкском районе (2,4 млрд руб.); строительство молочного комплекса на три тыс. голов в Каневском районе (2,1 млрд руб.); строительство складского комплекса (плодохранилище вместимостью 15 тыс. тонн с блоком сортировки) в Абинском районе (1,7 млрд руб.); строительство и эксплуатация свиноводческого селекционно-генетического центра (объем инвестиций — 1,5 млрд руб.), центр по выращиванию грибов (II этап строительства) в городе Краснодаре (906,2 млн руб.).

«В связи с введенными санкциями в 2022 году существенных задержек сроков реализации проектов в сфере АПК в рамках протоколов с инвесторами о намерениях не наблюдалось»,— отметили в ведомстве.

Уход с российского рынка зарубежных компаний заставили некоторые предприятия перенастроить бизнес и инвестиционные процессы. Так, в ГК «ТД “Сигма”» в прошлом году на инвестиционную деятельность потратили на 20% меньше, чем в 2021 году. «Мы ежегодно проводим обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для животноводства. Сокращение инвестиций связано с отказом от приобретения импортной техники и оборудования. Ждали перестройки логистических путей, изучали продукцию альтернативных поставщиков. 60% приобретенной в 2022 году сельскохозяйственной техники произведена в России»,— рассказала управляющий агробизнесом «Сигмы» Любовь Недилько.

Главным сдерживающим фактором для инвестиций растениеводческих предприятий, по мнению председателя ассоциации «Народный фермер Кубани», члена рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в области растениеводства и животноводства Константина Юрова, являются вывозные экспортные пошлины. «Цена со склада хозяйства на пшеницу с протеином 12,5% составляет 11 тыс. руб. за тонну без НДС с хозяйств, цена в порту Новороссийска — 13 тыс. руб. без НДС. При этом вывозная экспортная пошлина с 14 апреля 2023 года достигла 5,7 тыс. руб. за тонну зерна. В России производят 155 млн тонн, а потребляют 80-85 млн тонн. Пошлина сдерживает экспорт, вследствие чего возникает эффект перепроизводства, падение прибыли и сокращение инвестиций»,— поясняет эксперт.

Маргарита Синкевич

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