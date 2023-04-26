Территория научного знания

Редакция онлайн-портала «Большая российская энциклопедия» рассказывает, как создается проект и какие возможности он открывает перед широким кругом его читателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

История БРЭ началась почти 100 лет назад — в далеком 1925 году. Именно тогда было основано издательство «Большая советская энциклопедия» (БСЭ), которое стало лидером в подготовке литературы справочного характера.

В современной России БСЭ переименовали в Большую российскую энциклопедию — с 2004 по 2017 год вышло 35 томов. В 2019 году распоряжением правительства РФ на базе БРЭ был создан общенациональный интерактивный научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия». Сейчас все 80 тыс. статей из печатной версии БРЭ доступны в электронном виде по адресу, а новый портал располагается по адресу.

На статьи портала можно ссылаться в научных и студенческих учебных работах. Новые статьи портала индексируются в РИНЦ, и это является одним из преимуществ материалов портала для научного сообщества. Новый портал в тестовом режиме заработал в мае 2022 года и на данный момент насчитывает 25 тыс. статей. Ежедневно ведущие ученые России пишут новые материалы и актуализируют данные из печатной БРЭ.

Как делают научный энциклопедический портал в России

Над контентом для портала «Большая российская энциклопедия» работают 4 тыс. ученых — ведущие специалисты в своих областях, среди которых 700 докторов наук, членкоры и действительные члены РАН. Их работу координируют 200 научных редакторов из 43 научно-отраслевых редакций, распределенных по дюжине отраслевых блоков: от искусства до точных наук.

Словник — перечень названий статей, расположенных в систематизированном порядке — для портала разрабатывает Научно-редакционная коллегия (НРК) под председательством ректора МГУ Виктора Садовничего. НРК включает в себя 350 ведущих ученых из крупнейших научных центров страны.

У каждой статьи есть подписант — либо автор, специалист в своей области, либо профильная редакция. Каждый текст проходит научную экспертизу: в форме рецензирования со стороны специалистов отрасли, в виде смежного чтения профильной редакции или с помощью оценки научного куратора или членов НРК.

Все материалы портала проверяются в 16 энциклопедических службах. Отдел «Медиа» подбирает подходящее визуальное, аудио- или видеосопровождение. Служба транскрипции проверяет точность передачи на русский язык иноязычных имен и названий. Каждую цитату, источники и корректность ее воспроизведения оценивает служба «От цитаты к источнику». Служба «Проверки и сопоставления фактов» выявляет фактологические неточности.

Библиографы проверяют полноту библиографических ссылок и их соответствие нормам ГОСТа. Это очень важная часть работы, так как тщательно составленные библиографии делают портал удобным повседневным ресурсом для научных сотрудников и студентов.

В среднем за рабочий день на портале «Большая российская энциклопедия» публикуется до 100 материалов — и для столь сложной производственной структуры это очень хороший темп.

Держим руку на пульсе: актуализация научных знаний

Статьи на портале сопровождаются медийным контентом. «Благодаря тому, что мы — портал "Большая российская энциклопедия", нам открывают двери научные институты, библиотеки, архивы, музеи, киностудии и мы получаем возможность первыми преподнести пользователям материалы, которые еще нигде не были опубликованы»,— говорит Аида Джагитян, заведующая отделом «Медиа».

Иллюстрации, аудио- и видеоматериалы для сопровождения статей портала предоставляют и частные лица — фотографы, художники и музыканты. «Когда мы иллюстрировали статью, посвященную европейской музыке XV–XVII вв.,— рассказывает Аида Джагитян,— нам удалось найти музыканта, который на ней специализируется. Он прислал видеозапись, на которой он исполняет музыкальные произведения на редчайших инструментах, о которых идет речь в публикации».

Сколько статей планируется на портале «Большая российская энциклопедия», кто это решает и как поучаствовать в ее пополнении Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Рыбина

Фото: Предоставлено «Большой Российской Энциклопедией» Мария Рыбина

Фото: Предоставлено «Большой Российской Энциклопедией» Мария Рыбина, заместитель ответственного редактора портала «Большой российской энциклопедии» и шеф-редактор научно-отраслевого блока «История»: «Сейчас на портале опубликовано более 25 тыс. статей, и это самое начало: утвержденный на данный момент словник насчитывает 200 тыс. пунктов, и он периодически увеличивается. Наша основная цель — это формирование единого пространства знания. Верифицированного, достоверного знания, и, что очень важно сейчас, адаптированного под пользовательский запрос. Когда мы пишем редакционный план, мы исходим из трех составляющих. Первая — Научно-редакционная коллегия определяет наиболее актуальные темы и очередность. Вторая составляющая — это перекрестные ссылки. И третья — запрос от нашей аудитории. К нам обращаются учителя, чтобы дополнить учебные материалы, и мы находим авторов, которые пишут необходимые статьи. Портал читают не только учителя, школьники и студенты, помимо учебы его активно используют в научной работе — свои запросы нам направляют коллеги из научного сообщества. Мы часто слышим вопрос, как написать для портала. Мы планируем опубликовать огромное количество статей на самые разные темы, и конечно же, авторы нам нужны. Поэтому, если вы являетесь специалистом в той или иной отрасли и хотите с нами сотрудничать, можно заполнить простую анкету на портале https://bigenc.ru/p/author, и профильная редакция обязательно с вами свяжется».

Благодаря новому формату портал «Большая российская энциклопедия» избавился от еще одной проблемы бумажных энциклопедий: стремительного устаревания.

«Есть, например, статья по истории Германии — и мы ее актуализируем, как только что-то меняется»,— отмечает автор портала Анна Матвеева, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. При этом речь не только о современных событиях, но и о переоценке исторических знаний на основе данных актуальных исследований. «Если раньше у нас была Франко-прусская война 1870–1871 годов, которую мы все учили в школе, то теперь эта война будет корректно называться Франко-германская — потому что последние исследования изменили это понятие»,— приводит пример Анна Матвеева.

«Кто решает, когда нужно актуализировать статьи? Профильная редакция,— отмечает Денис Андреюк, шеф-редактор научно-отраслевого блока "Наука 1", куда входят редакции химии и медицины.— Если вопрос неоднозначный и у редакции возникают сомнения, тогда окончательное решение остается за профильным модулем НРК».

В помощь учителю

Bigenc.ru служит качественным источником актуальной информации в образовательном процессе.

«Школьные учебники актуализировать очень сложно,— говорит Денис Андреюк.— В этом смысле энциклопедия — верифицированный ресурс, который учитель вполне может использовать, если вдруг в учебнике не хватает дополнительной информации и есть необходимость ее добавить».

Сами учителя отмечают, что портал — это безопасная и динамичная среда, которая открывает широкий простор для формирования навыков работы с информацией у школьников и студентов.

«Когда мы отсылаем учеников к статьям БРЭ и их библиографиям, мы формируем у них навык поиска и работы со справочной информацией, когда ответ не выдается сразу на блюдечке,— считает Нияз Галявиев, учитель истории московской школы №1561.— Что важно, у каждой статьи на портале есть свой автор. Например, у статьи о Сталине это видный историк Владимир Невежин. Мы можем следовать за исследовательским опытом автора вместе с учениками, разглядывать и изучать его. Это позволяет сформировать у учащихся критический подход к тексту — когда он воспринимается не как объективная реальность, а как продукт субъективного творчества».

Автор Ольга Грибова