Нижегородским аграриям субсидируют затраты на выпуски облигаций

Минсельхоз Нижегородской области разработал порядок субсидирования агропредприятиям части затрат по выпуску облигаций и выплате процентного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Проект документа размещен на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господдержку предоставят в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области». Субсидии распространяются на рублевые облигации, срок размещения которых оканчивается не ранее 2021 года, и допущенные к торговле на бирже. Претендовать на поддержку смогут компании с долей сельхозпродукции из собственного сырья в общем объеме производства не менее 50% в год.

На поддержку агропромышленного комплекса в Нижегородской области в 2023 году выделено 5,4 млрд руб.

Владимир Зубарев