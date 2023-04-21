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Нижегородским аграриям субсидируют затраты на выпуски облигаций

Минсельхоз Нижегородской области разработал порядок субсидирования агропредприятиям части затрат по выпуску облигаций и выплате процентного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Проект документа размещен на сайте правительства региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господдержку предоставят в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области». Субсидии распространяются на рублевые облигации, срок размещения которых оканчивается не ранее 2021 года, и допущенные к торговле на бирже. Претендовать на поддержку смогут компании с долей сельхозпродукции из собственного сырья в общем объеме производства не менее 50% в год.

На поддержку агропромышленного комплекса в Нижегородской области в 2023 году выделено 5,4 млрд руб.

Владимир Зубарев

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