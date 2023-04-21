Нижегородцам предложили «Бессмертный автополк» вместо традиционного шествия

Организаторы акции «Бессмертный полк» решили в этом году не проводить традиционное шествие с портретами героев Великой Отечественной войны. Вместо этого нижегородцам предложили присоединиться к «автополку» и расклеить фотографии ветеранов на стеклах машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Присоединиться к акции могут не только жители, но и целые структуры — службы общественного транспорта, ведомства, ответственные за поддержание правопорядка, такси, службы пожарной охраны, скорой медицинской помощи и других организаций»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

Жителям предложили присоединиться и к другим мероприятиям: устроить «стену памяти» в офисах и на предприятиях, разместив там стенды с портретами участников Великой Отечественной войны, или напечатать портрет героя на футболке, чтобы надеть ее 9 мая и присоединиться к акции «Герои с нами».

Анастасия Еремина