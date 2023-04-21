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Коммерсантъ FM
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При строительстве Всероссийского детского центра «Океан» выявлены злоупотребления на 28 млн рублей

В Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления капитального строительства ФГБОУ ВДЦ «Океан» Владимира Подложнюка. Он обвиняется в превышении должных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2017 года ВДЦ «Океан» заключил контракт с юридическим лицом на сумму свыше 2,1 млрд руб. на строительство комплекса зданий. Уже в августе следующего года подрядчик поставил вопрос об увеличении стоимости работ путем изменения «индексов и коэффициентов, применяемых при расчетах».

«Обвиняемый в период с августа 2018 по ноябрь 2020 года пошел навстречу подрядной организации и незаконно обеспечил подготовку необходимой документации. В результате стоимость работ была незаконно увеличена на общую сумму свыше 28 млн руб. Объект до настоящего времени не достроен»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы уголовного дела будут рассмотрены Советским райсудом Владивостока. Прокуратура также предъявила к Владимиру Подложнюку иск о взыскании с него в доход государства более 28 млн руб. причиненного ущерба.

Всероссийский детский центр «Океан» находится в пригороде Владивостока на морском побережье. Работает с 1983 года. Ежегодно принимает около 20 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет, говорится на его странице во «ВКонтакте».

Алексей Чернышев, Владивосток

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