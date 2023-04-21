Из свежей почты

Ангелина Мавлютова, 12 лет, поражение центральной нервной системы, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 139 762 руб.

Внимание! Цена лечения 240 762 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 21 тыс. руб.

Дочь развивалась с задержкой, долго не говорила. Мы лечились в разных центрах, у нее появились первые слова. С шести лет Ангелину лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Речь у дочки невнятная, слова в предложениях не согласованы, но Ангелина окрепла. Учится она в школе-интернате для детей с нарушениями речи, вне школы ни с кем не общается: ее не понимают. Нас ждут на очередной курс в ИМТ. Я мать-одиночка. Помогите! Лилия Мавлютова, Челябинская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «После 14 курсов в ИМТ у девочки усложнилась речь, улучшилась мелкая моторика и общее физическое состояние, повысилась работоспособность. Ангелина хорошо учится, ходит на танцы и вокал. Нужно довести ее речь до нормы, улучшить память, облегчить обучение, повысить концентрацию внимания и социальную адаптацию».

Матвей Иванов, 8 лет, рубцовая деформация губы и носа, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 149 590 руб.

Внимание! Цена лечения 260 590 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 21 тыс. руб.

Матвей родился с двусторонней расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка и нёба, перенес пять операций. В четыре года начали ортодонтическое лечение: зубы у сына прорезались вовремя, но им не хватало места, в переднем отделе нёба остался дефект. Врачи готовят Матвея к костной пластике альвеолярного отростка, но до этого нужно выровнять челюсти и зубные ряды. Операции проходят по госквоте, а оплату этого лечения мне не потянуть! Одна ращу троих детей. Валентина Иванова, Мордовия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Нужно продолжить терапию. Матвею необходимо ортодонтическое лечение с помощью расширяющих аппаратов на обеих челюстях для подготовки к операции».

Даня Воропаев, 7 лет, злокачественная опухоль спинного мозга — анапластическая астроцитома, тетрапарез, требуется реабилитация. 149 239 руб.

Внимание! Цена лечения 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 28 тыс. руб.

В полтора года у Дани появился наклон головы влево, на шее возник горбик, руки и ноги ослабли. Обследование выявило опухоль шейного и грудного отделов позвоночника. Когда Даню госпитализировали, у него остановилось сердце — его реанимировали, подключили к дыхательному аппарату. Благодаря химиотерапии опухоль не растет, но из-за поражения спинного мозга сын не двигается, не стоит. Голову не держит и пяти минут. Мы прошли реабилитацию в центре «Три сестры», с оплатой помог один фонд. Прошу, помогите продолжить лечение! У меня двое детей. Муж умер. Наталья Богдашова, Кемеровская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мы будем заниматься адаптацией Дани, чтобы он дышал сам, работать над удержанием головы и улучшать его коммуникативные навыки».

Ярослав Цымбалов, 5 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется лечение. 153 804 руб.

Внимание! Цена лечения 314 804 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 140 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 21 тыс. руб.

Мой сын родился с подвернутыми стопами и поднятыми пяточками. Ярослава лечили по методу Понсети, ножки выпрямились, но в год, когда сын начал ходить, произошел рецидив. Лечение повторили. Однако в конце прошлого года стопы опять начали подворачиваться. Ярослав шатко ходит и быстро устает. Наш врач рекомендовал обратиться к доктору Вавилову. Вавилов берется за лечение сына, и я молю о помощи в оплате. Одна воспитываю четырех детей. Очень надеюсь на вашу доброту! Кристина Чегодаева, Оренбургская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «На фоне роста у Ярослава произошел рецидив. Планируется курс этапных гипсований по методу Понсети, ахиллотомия, перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. Стопы будут здоровы».

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