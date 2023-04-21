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Коммерсантъ FM
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2,996 триллиона рублей составлял на 1 апреля объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 апреля 2022 года, долг регионов был равен 2,471 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 525 млрд руб. Разбивка долга по видам обязательств такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 648 млрд руб., на банковские кредиты — 78 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,199 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 22 млрд руб., внешняя задолженность на $249 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 апреля был равен 385 млрд руб.

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