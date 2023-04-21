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К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник завершения поста

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Дорогие сограждане, россияне, единоверцы, братья и сестры! От имени Совета муфтиев России и Духовных управлений мусульман нашей страны поздравляю всех своих единоверцев — мусульман России, Содружества Независимых Государств с праздником Священного месяца Рамадан — Ид-аль-Фитр — Ураза-байрам. Накануне завершился строгий пост мусульман, закончился месяц Рамадан, в который ниспослан был Священный Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого истинного пути. Мусульманское сообщество мира, двухмиллиардная умма, встречает праздник, посвященный окончанию Великого поста, предписанного Аллахом. Нам была дарована возможность самосовершенствования путем соблюдения строгого поста, стремления к благочестию и делам милосердия, через приобретение новых знаний об Исламе. Сближались те, кто разделял трапезы разговения и вставал в общие молитвы, ближе становились поколения семей, исполняющих пост, когда младшие из уст самых близких людей слышат заповеди Всевышнего Создателя. В первую очередь в семье закладываются те добродетели, которые становятся стержнем жизни. В мусульманских семьях традиционно сохраняется почтительное отношение к старшим поколениям, принятие авторитета наставлений и поучений. Почтение к старшим в семье, уважение к учителю и наставнику дает человеку способность принять традиции, пронесенные через поколения. Быть вместе в семье, едиными в умме, ощущая братство единоверцев, быть достойными, стремиться быть лучшими в своей стране — это наш путь, который заповедан каждому. Мы укрепили свою взаимную любовь, доверие и уважение друг к другу и прививаем эти ценности в наших семьях, нашем обществе и стране. Вновь и вновь мы соприкасаемся с величием замысла Творца. Среди сложного современного мира последователи благословенной религии, независимо от места проживания, способны стать лучшими и в своем новом окружении: ведущими деятелями науки, культуры, политики многих стран мира. Дети и внуки мигрантов середины прошлого века возглавляют властные структуры европейских стран, голос мусульман в мире может влиять на мировой порядок и охранить человечество от греха неверия и нарушения заповедей. В России мусульмане не пришлые гости: на территории нашей любимой Родины религия Ислам насчитывает более чем тысячачетырехсотлетнюю историю. Современные знания, пронизанные и укрепленные светом нашей веры, принятие замысла Творца — вот задача поколений мусульман, которым предстоит продолжить прямой путь в ХХI веке. Будьте верны религии Ислам и будьте современными. Берите лучшее из того, что создано, осмыслено и способно дать современное образование. Будьте настойчивы в правоте и праведности, будьте мужественны на прямом пути. На земном пути к Господу нет непосильных испытаний для тех, кто уповает на поддержку Всевышнего Аллаха. Дорогие соотечественники, единоверцы, братья и сестры! Мы возносим хвалу Единому Создателю и верим, что милосердный Господь никогда не оставляет Свои создания без Своей милости и попечения. Он любит нас, и мы молим Его о поддержке, молим простить наши ошибки, оградить от всего дурного и вести нашу умму по прямому пути вплоть до Судного дня! Молим Всевышнего о том, чтобы Он помог сплотиться всем людям доброй воли! В молитве прошу Всемилостивого Создателя укрепить нашу веру, увеличить нашу добродетель, посеять в наших сердцах чувства милосердия и сострадания к ближнему, даровать мир и благополучие нашей Отчизне и всему человечеству! И да будет благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране — России!

Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх

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