Совместить креативность и прибыльность

В середине апреля власти Центрального района заявили, что на месте закрытых баров на Думской улице и Перинной линии будет создан новый креативный кластер. Насколько насыщен подобный формат в Петербурге и какие тенденции развития креативных кластеров ждут город, выяснял корреспондент Guide Кирилл Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для общественных пространств Петербурга характерна полицентричность

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Для общественных пространств Петербурга характерна полицентричность

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Креативные кластеры начали активное развитие в Петербурге около десяти лет назад. За последние пару лет их развитие несколько замедлилось: в связи с пандемией открытие части концептуальных проектов перенеслось на 2022 год, сформировав за пару лет «отложенное предложение». Игорь Кокорев, заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, считает, что главной реконцепцией 2022 года можно считать Vokzal 1853. В рамках нее был «перезапущен» бывший ТРЦ «Варшавский экспресс» и одновременно представлен крупнейший фуд-холл (фуд-молл) города. «Это важный пример для рынка: он показал, что торговые центры могут более активно бороться за целевую аудиторию более новых и модных форматов: креативных пространств и фуд-холлов. При этом если ранее фуд-холлы в торговых центрах были неким дополнением к концепции, то в случае с Vokzal гастропространство стало основой новой концепции объекта»,— говорит господин Кокорев.

«Из числа долгожданных проектов, открытых недавно, можно отметить общественное пространство на Левашовском хлебозаводе. Одним из его отличительных особенностей стало привлечение известного успешного оператора культурных мероприятий "Дома культуры Льва Лурье" а также создание мемориальной экспозиции»,— продолжает эксперт.

В целом тренд на создание новых общественных пространств будет сохраняться — это одно из наиболее перспективных направлений рынка недвижимости: современные привлекательные проекты могут повышать рыночный потенциал не только объектов торговли и услуг, но и офисов, гостиниц, жилья и апартаментов. «Также общественные пространства, креативные кластеры остаются одним из основных вариантов развития охраняемых исторических индустриальных объектов, которых немало в "сером поясе" в Санкт-Петербурге. Одним из наиболее интересных объектов такого плана в городе в ближайшие годы обещает стать лофт-квартал "Скороход"»,— считает господин Кокорев.

В ближайшие годы в городе появятся новые общественные пространства разного формата и локации. «В 2023 году откроется современный парк у "СКА Арены", парк будет выделяться своим уклоном в спорт — будут созданы площадки для занятия различными видами спорта. Другая крупная обновленная парковая территория — парк 300-летия Санкт-Петербурга. Еще одной новинкой станет общественное пространство у залива на набережной — у реконструируемого Морского вокзала. Оно будет работать в единой концепции с существующими пространствами "Севкабель Порта". Также у воды — на набережной Карповки — ожидается открытие общественно-делового пространства "Ре: Карповка". Другое ожидаемое общественное пространство на территории Петроградского района откроется после реконструкции Сытного рынка. В Центральном районе в 2023 году ожидается открытие общественного пространства "Фабрика" на Кирочной улице. В более удаленной перспективе также в Центральном районе появится значимое общественное пространство в оранжереях Таврического сада»,— перечисляет господин Кокорев.

Павел Евсюков, руководитель департамента развития продукта инвестиционно-строительного холдинга AAG, отмечает, что для общественных пространств Петербурга характерна полицентричность. «Креативные кластеры развиваются в различных районах города. К примеру, в прошлом году холдинг AAG обустроил пешеходную набережную-променад вдоль реки Охты в Красногвардейском районе. На прежде депрессивной территории появились велодорожки, променад, детские и спортивные площадки,— говорит он.— Активно развивается Петроградская сторона. Фуд-холл в здании Приморского рынка, реконструированный Левашовский хлебозавод, благоустроенная набережная Карповки — эти объекты формируют новые точки притяжения в рамках не только района, но и всего города. Наша компания тоже внесет вклад в развитие креативных кластеров Петроградского района: в помещениях реконструированной фабрики "Красное Знамя", помимо лофт-апартаментов, появятся выставочные пространства, коворкинги и арт-мастерские для локальных брендов».

Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, более пессимистичен, в отличие от коллег: «В 2016–2017 годах Петербург достиг пика по наполнению креативными проектами. Постепенно экономика таких проектов демонстрировала отсутствие выгоды для управляющих компаний. Экономические, эпидемиологические и прочие внешние факторы практически вычистили этот сегмент. Поэтому мы сдержанно оцениваем перспективы креативных кластеров, если речь не идет про формат меценатства».

Он считает, что яркие проекты Петербурга — «Севкабель Порт» и Новая Голландия — являются общественными пространствами, которые наполнены консервативными арендаторами, генерирующими основной поток денег. «Остальные форматы на территории этих проектов — выставки, креативные студии и т. д. — являются определенной нагрузкой, которую управляющие компании могут позволить себе для поддержания общей концепции»,— заключает господин Трушин.