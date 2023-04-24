Новая концепция территорий для жизни

В новом проекте ЖК «Город звезд» во Всеволожском районе Setl Group спланировала целый кластер общественных пространств. На территории квартала построят четыре тематические площади, через весь жилой комплекс будет проложена пешеходная аллея с выходом на благоустроенную набережную реки Утки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Город звезд» находится на правом берегу Невы в Новосаратовке

Фото: Setl Group «Город звезд» находится на правом берегу Невы в Новосаратовке

Фото: Setl Group

В Санкт-Петербурге и граничащих с городом районах Ленобласти ощущается нехватка креативных общественных пространств. Большая часть из них расположена в исторических точках притяжения — музеях-заповедниках, парковой части с дворцами. Новые жилые районы, как правило, включают только торгово-развлекательные площадки или расположенную рядом ухоженную лесополосу. Но все больше девелоперов предусматривают рекреацию на территории жилого комплекса, учитывая, что это один из важных критериев привлекательности жилья.

Пространства вне центра

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти анонсировали открытие и благоустройство огромного количества общественных пространств в текущем году. Например, в Северной столице в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 55 общественных пространств. Среди новых зон — облагороженный парк Авиаторов, сквер Раисы Штрейс, зона отдыха на побережье Финского залива в Стрельне, памп-трек на улице Оптиков, Любашинский сад. В Ленобласти будет благоустроено более 100 общественных пространств и зеленых зон в 105 муниципалитетах. На это власти предусмотрели более миллиарда рублей как федеральных, так и региональных средств.

По подсчетам Retrogradu.net, количество общественных пространств в Петербурге в 2022 году увеличилось на 53%: если в ноябре 2021 года в городе на Неве действовало 53 таких локации, то в ноябре 2022-го — уже 81. Самые ожидаемые в текущем году открытия общественных пространств — это пляж в парке 300-летия Петербурга, Северная площадь у башни «Лахта-центра», обновленная территория Левашовского хлебозавода, мультифункциональное общественное пространство вокруг стадиона «Петровский» и другие.

По словам главного редактора Retrogradu.net Марии Ураловой, бизнес делает все меньше вложений в создание общественных пространств, увеличивается доля участия бюджета. «По итогам 2022 года на средства бизнеса создано 45% от общего числа общественных пространств, а еще год назад таковых было 60%. Есть тенденция и к созданию локальных, закрытых общественных пространств в новых жилых комплексах силами девелоперов. Такое благоустройство повышает привлекательность жилья, становится обязательным условием комфорта»,— приводит слова эксперта портал.

При формировании территории новых кварталов ответственные застройщики продумывают не только комфорт проживания и социальную инфраструктуру, но и организацию общественных зон, несмотря на то, что четких требований к их созданию по закону нет. Так, Setl Group во Всеволожском районе застраивает с нуля территорию в 40 га. Проект «Город звезд» предполагает полноценную реализацию концепта «город в городе»: жилой массив будет включать поликлинику со станцией скорой помощи, отдел полиции и многофункциональный деловой центр с объектами торгово-развлекательного назначения, три детских сада, общеобразовательную школу и выверенные общественные пространства (четыре площади). Все жилые дома объединит променад «Аллея звезд» протяженностью 5 км. В целом проект предусматривает возведение домов высотой от 12 до 23 этажей комфорт-класса. Первый этап разделен на пять очередей строительства. Реализация жилья в первом корпусе в ЖК «Город звезд» началась в октябре 2022 года (755 квартир). В марте этого года застройщик приступил к строительству второй очереди (442 квартиры). Ввод в эксплуатацию новостроек запланирован на третий и четвертый кварталы 2025 года.

«Концепцию проекта отчасти определило его расположение: "Город звезд" находится на правом берегу Невы в Новосаратовке. Его окружает большой лесной массив — Невский лесопарк, что добавляет проекту экологические характеристики: свежий воздух, близость природы, ясное небо со звездами. Слово "город" подчеркивает размах: проект предусматривает 1,7 млн кв. м жилья для 46,8 тыс. будущих жителей»,— рассказывает директор департамента развития проектов Setl Group Павел Мельников.

Креатив и экология

Проектированием ЖК занималось архитектурное бюро «А.Лен». По словам представителей бюро, именно развитию общественного пространства было уделено особое внимание. Подход к формированию основывался на гибкости и многофункциональности, что позволяет пространствам адаптироваться под различные события и активности, сохраняя при этом интерес к ним. Важную роль играет и формирование городской идентичности, создание запоминающихся общественных пространств.

«В благоустройстве "Города звезд" транслируются идеи брендинга проекта: появляется "Аллея звезд", аналог голливудской "Аллеи славы", только размещаются на ней имена значимых для Петербурга деятелей культуры и искусств, искусных зодчих, ярких градоначальников, знаменитых спортсменов. Считав QR-код на звезде, можно перейти на сайт с информацией об историческом деятеле»,— рассказывает главный архитектор проекта Регина Юмагулова.

В ЖК будет представлено четыре тематические площади. Первая из них — «Площадь Звезд» с собственным амфитеатром для культурных мероприятий от лекций и мастер-классов до показов фильмов. Рядом будет расположена детская площадка SetlKids с игровыми зонами и зелеными островками. Яркий объект благоустройства — «Арт-сквер» — место для активного взаимодействия жителей, обмена идеями и творческих коммуникаций. Здесь предусмотрены специализированные стенды для экспонирования локальных выставок, организованных самими жителями — тематических выставок детских рисунков или конкурса лучших фотографий жилого комплекса и окрестностей. Для удобства жителей недалеко от площади построят остановку общественного транспорта.

Вторая локация — «Площадь Героев», спортивное пространство с тренажерами, универсальной спортивной площадка, скейт- и роллер-парком, беговой дорожкой, зонами для игры в настольный теннис, занятий йогой и футбольным полем. С «Площади Героев» будет оформлен выход к набережной реки Утки и экологической тропе. Саму набережную облагородят, она включит оборудованные места для рыбалки и пикника, пляж и домики для водоплавающих птиц.

Центральным общественным местом станет «Площадь Солнца» с фонтаном естественных природных форм и ступенчатым подходом к воде, зелеными лабиринтами. «В основе плана лежит графическая композиция из соприкасающихся друг с другом окружностей разного диаметра, отсылающая к бликам света в солнечный день. Тема окружностей и солнца усиливается за счет элементов благоустройства — в центре площади большие солнечные часы, круглый амфитеатр со сценой для представлений, той же формы беседки и навес с качелями, уединенные тихие пространства, обнесенные по кругу живой изгородью»,— отметила Регина Юмагулова.

Торгово-деловое пространство на территории ЖК предусмотрено в локации «Площадь Созвездий». На самой площади отводится место для ярмарочных торговых палаток. Рядом планируется строительство торгово-развлекательного комплекса. Для спокойного отдыха предусмотрен парк в тематике звезд и знаков зодиака.

«После ввода жилья и заселения заботы о качественном наполнении общественных пространств и организации досуга ложатся на плечи местных властей, как правило, этим занимаются муниципалитеты, а также отчасти управляющие компании. Задача застройщика — создать в новом квартале все инфраструктурные возможности и обеспечить техническое наполнение, чтобы будущим жителям было удобно и интересно пользоваться жилой средой»,— подчеркнул Павел Мельников.

Но уже сейчас архитекторы предусмотрели разное наполнение даже в зависимости от времени года. К примеру, во время новогодних праздников на площадях Солнца и Созвездий можно установить елку и залить каток.

Создавая общественные пространства, застройщик стремился сформировать места для общения и взаимодействия между жителями, учитывая возможности для проведения мероприятий, комфортных для всех возрастных и социальных групп.

Алла Михеенко