Креативный пиар чиновников

В середине 2010-х годов у городской администрации была любимая «игрушка» — креативные кластеры. Тогдашнее руководство комитета по инвестициям чуть ли не на любом публичном мероприятии говорило о программах развития этих общественных пространств, чиновники и околосмольнинские структуры писали бесконечные концепции, проводили презентации и создавали прочую суету, позволяющую имитировать бурную деятельность. На самом деле, процесс развития креативных кластеров в городе от чиновничьей возни зависел мало: город созрел для такого формата, бизнес стал его развивать, а чиновники традиционно приписывали успехи себе. После смены руководства города про кластеры в Смольном подзабыли, что не мешало формату спокойно развиваться себе и дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Но недавно выражение «креативный кластер» снова прозвучало из уст власти: скандальное закрытие баров на Думской улице и Перинной линии требовало какого-то обоснования — и чиновники вытащили из чулана любимый пиар-фетиш и пообещали, что вместо закрытых заведений там как раз такой кластер и появится. Однако острой необходимости гасить информационную волну не было: эти заведения потеряли актуальность еще лет пять назад, культовым местом они давно быть перестали.

Вопрос в том, получится ли сделать там именно креативный кластер. Как уже было сказано выше, опыта создания подобных объектов прежде у чиновников не было — все прошлые разы они лишь приписывали себе заслуги бизнеса. Теперь же обещание устроить на Думской нечто новое накладывает на представителей Смольного определенные обязательства — как минимум им придется организовать процесс, найти грамотную управляющую компанию. А даже это для нынешних чиновников может оказаться задачей непосильной. Вероятнее всего, на ближайшие годы эти помещения окажутся просто заброшенными. Если только такой управляющий уже не нашелся и чиновники по традиции не следуют в фарватере событий, приписывая себе чужие идеи.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Петербург. Новые пространства»