Киевсовет разорвал договор об аренде участка здания российского посольства

Киевский городской совет разорвал договор об аренде земельного участка, на котором располагается здание посольства России, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Инициативу выдвинула партия «Слуга народа», там же предложили национализировать здание диппредставительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание посольства России в Киеве, 2014 год

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Здание посольства России в Киеве, 2014 год

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России. А также обратился в кабинет министров Украины о возвращении имущества «дипучреждения» в собственность украинского государства»,— написал глава Киева в Telegram.

Об эвакуации служащих российских посольств на Украине МИД РФ объявил 22 февраля 2022 года. Официально дипломатические отношения с РФ президент Украины Владимир Зеленский разорвал после начала российской военной операции.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба