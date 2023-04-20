Поставки фермеров Кубани в «Магнит» увеличились на 24%

В 2022 году объем поставок производителей Краснодарского края в сеть «Магнит» вырос на 24% и составил более 174 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.

Всего у «Магнита» в Краснодарском крае около 300 партнеров. Доля кубанских поставщиков в ассортименте социально значимых товаров составляет более 34%.

В 2022 году в рамках проекта «Агроконтракты» кубанские производители поставили в магазины сети около 20 тыс. тонн продукции. Такой формат работы предполагает заключение прямых долгосрочных договоров на поставку будущего урожая в магазины компании. Поставщики-участники проекта «Сделано на Кубани» увеличили в прошлом году объем поставок в «Магнит» на 62%. Сейчас в магазинах можно найти более 400 таких товаров.

Департамент и компания провели в Краснодаре для региональных производителей торгово-закупочную сессию. На ней они обсудили сотрудничество между ритейлерами и локальными товаропроизводителями.

«Взаимодействие кубанских товаропроизводителей с федеральными сетями в свою очередь позволит продвигать производимую продукцию, в том числе и за ее пределами»,– отметил руководитель краевого ведомства Роман Куринный.

Татьяна Ручкина

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