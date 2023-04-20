Силовики провели обыски в офисе екатеринбургского «Водоканала»

Сотрудники ФСБ провели обыски в офисе МУП «Водоканал» в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на источник сообщает 66.ru. В пресс-службе ведомства «Ъ-Урал» комментировать отказались.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что проверит информацию об обысках в «Водоканале» на соответствие действительности.

По данным источника 66.ru, обыски могут быть связаны со следственными мероприятиями, проводившимися в домах и офисах бизнесмена Александра Горбунова, считающегося приближенным к владельцу «Мотива» Виталию Кочеткову. Источник заявил, что тогда была изъята документация, в которой могла содержаться информация об «об их интересах на МУП "Водоканал"». Ранее СМИ сообщали, что Александр Горбунов обеспечивал безопасность предприятия и приобретал компании, оказывающие ему сервисные услуги.

Напомним, на прошлой неделе пост генерального директора «Водоканала» покинул Евгений Лузгин, возглавлявший предприятие с 2019 года. Сейчас обязанности директора исполняет депутат гордумы Екатеринбурга Антон Гусев, который, по версии СМИ, может представлять интересы Виталия Кочеткова.

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