Group-IB будет работать в России под брендом F.A.С.С.T.

Российские активы компании по кибербезопасности Group-IB перешли к местным акционерам и топ-менеджменту. Компания продолжит работу в стране под брендом F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies). Group-IB будет представлена только на международном рынке. На территории России использование бренда Group-IB и торговых марок компании полностью завершится до конца 2023 года.

«В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB, одной из ведущих международных компаний по кибербезопасности, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом ... Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T. В дальнейшем Group-IB будет представлена только на международном рынке»,— сообщила компания.

Главой F.A.С.С.T. назначен топ-менеджер Валерий Баулин, ранее занимавший должность регионального директора Group-IB. Как уточнили в F.A.С.С.T., господин Баулин отвечает за стратегию компании в России и СНГ, выход на новые рынки, а также устойчивое финансовое развитие бизнеса.

«Команда F.A.С.С.T. продолжит оказывать услуги в сфере кибербезопасности на прежнем высокопрофессиональном уровне и создавать продукты с новаторским технологическим подходом к борьбе с киберпреступлениями, как и делала все 20 лет. В активе компании остаются сертифицированные средства защиты информации, а также все ранее разработанные в РФ продукты, в том числе входящие в Реестр отечественного ПО»,— отмечается в сообщении.

Group-IB — международная компания в сфере информационной безопасности, которая специализируется на предотвращении кибератак, борьбой с мошенничеством и защитой брендов от цифровых рисков. Была основана в 2003 году в Москве. С ноября 2018 года штаб-квартира Group-IB расположена в Сингапуре.

В сентябре 2021 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал основателя и гендиректора Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене. По версии следствия, он передал за рубеж материалы, которые представляли государственную тайну. Сам бизнесмен вину не признает. Управление компанией с сентября 2021 года перешло к его партнеру — Дмитрию Волкову.

В июле 2022 года компания сообщила о диверсификации бизнеса Group-IB и создании автономной структуры, управляемой российским менеджментом и ориентированной на рынок России и СНГ. Под управлением глобальной штаб-квартиры Group-IB Global Private Ltd остаются Центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Group-IB делит территорию».