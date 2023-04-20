Главные новости к утру 20 апреля

Власти Киевской области сообщили о падении спутника NASA, из-за чего в небе над Киевом видели яркую вспышку. В NASA опровергли это и добавили, что на тот момент спутник еще не вошел в земную атмосферу.

Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом. Его отставку подтвердил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Росавиации предложили обязать владельцев воздушных беспилотников устанавливать транспондеры для определения их геопозиции и принудительной остановки. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила продажу завода Volkswagen в Калуге. По информации «Ведомостей», его владельцем станет автодилерский холдинг «Авилон».

На банковском рынке РФ вслед за депозитами в дирхамах ОАЭ появился вклад в индийских рупиях. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

На благотворительной акции в Йемене произошла давка. По данным AFP, погибли 85 человек, еще более 322 человек получили ранения.

Российские экспортеры зерна смогут отказываться от части квот на его вывоз, с тем чтобы они были распределены другим поставщикам. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

По итогам 2023 года страховой рынок может вырасти на 7–9%, до 1,96 трлн руб. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Никарагуа, где встретился с ее президентом Даниэлем Ортегой. Позже он приземлился на Кубе — последней точке своего турне по Латинской Америке.

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники CNH Industrial продаст свои российские активы в России за $60 млн.

Южная Корея не поставляет оружие Украине из-за желания сохранить стабильные отношения с Россией. Об этом агентству «Рёнхап» рассказал высокопоставленный чиновник из администрации президента страны Юн Сок Ёля.

В США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по подозрению в обходе санкций против России. По данным Минюста США, он вместе с сообщником приобрел материалы для производства стали стоимостью более $150 млн у бизнесмена Сергея Курченко.

О предстоящих 20 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».