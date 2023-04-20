Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Рёнхап»: Южная Корея не поставляет вооружение Украине, чтобы сохранить отношения с Россией

Южная Корея не поставляет оружие Украине из-за желания сохранить стабильные отношения с Россией. Заявление президента страны Юн Сок Ёля о возможных поставках вооружения Киеву в будущем было теоретическим. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Юн Сок Ёля.

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией»,— сказал неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга (перевод по «РИА Новости»).

19 апреля Юн Сок Ёль в интервью Reuters сказал, что его страна может начать поставки вооружения на Украину, если для мирного населения возникнет серьезная угроза. По его словам, решение о помощи Украине будет приниматься с учетом отношений с вовлеченными в конфликт сторонами и ситуации в зоне военных действий. В МИД заявили, что Россия может учесть поставки вооружения со стороны Южной Кореи в своем подходе «к урегулированию ситуации на Корейском полуострове».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...