«Рёнхап»: Южная Корея не поставляет вооружение Украине, чтобы сохранить отношения с Россией

Южная Корея не поставляет оружие Украине из-за желания сохранить стабильные отношения с Россией. Заявление президента страны Юн Сок Ёля о возможных поставках вооружения Киеву в будущем было теоретическим. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Юн Сок Ёля.

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией»,— сказал неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга (перевод по «РИА Новости»).

19 апреля Юн Сок Ёль в интервью Reuters сказал, что его страна может начать поставки вооружения на Украину, если для мирного населения возникнет серьезная угроза. По его словам, решение о помощи Украине будет приниматься с учетом отношений с вовлеченными в конфликт сторонами и ситуации в зоне военных действий. В МИД заявили, что Россия может учесть поставки вооружения со стороны Южной Кореи в своем подходе «к урегулированию ситуации на Корейском полуострове».

Олеся Павленко