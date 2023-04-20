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Коммерсантъ FM
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В NASA опровергли сообщения украинских властей о падении космического спутника под Киевом

Космический спутник RHESSI находится на орбите Земли, сообщили в NASA. По ожиданиям агентства, он войдет в атмосферу планеты около 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля). Ранее власти Украины сообщили о падении RHESSI под Киевом.

«Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите»,— сообщили в NASA в ответ на запрос «РИА Новости». Там добавили, что агенство отслеживает спутник вместе с Минобороны США.

Пресс-служба NASA также сообщила, что большая часть спутника должна сгореть в атмосфере планеты. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле низок — примерно 1 из 2467»,— сказано в заявлении агентства.

Вечером 19 апреля в небе над Киевом и Киевской области наблюдали яркую вспышку. В регионе объявляли воздушную тревогу. Позже начальник городской администрации Сергей Попко заявил, что это произошло из-за падения космического спутника NASA. В свою очередь в Воздушных силах Украины допустили, что вспышку вызвало падение метеорита.

Олеся Павленко

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