Из-за давки в школе в Йемене погибли 85 человек

На благотворительной акции в школе в Сане, столица Йемена, произошла давка. Погибли 85 человек. Еще более 322 человек получили ранения. Об этом сообщил AFP со ссылкой источник в службе безопасности правящих в Йемене хуситов.

По информации AFP, давка произошла в местной школе в центре Саны, где раздавали международную помощь. «Среди погибших были женщины и дети»,— сообщил источник AFP.

Как пишет AP со ссылкой на очевидцев, представители властей выстрелили в воздух, пытаясь сдержать толпу. В результате взорвался электрический провод, что спровоцировало панику среди присутствующих на раздаче помощи.

Позже в МВД сообщили, что раненых и тела погибших доставили в близлежащие больницы. Власти страны призвали провести расследование инцидента. В соцсетях также появились видео с места происшествия. На них видны десятки обездвиженных тел, лежащих на земле, пишут AFP и AP.

Олеся Павленко