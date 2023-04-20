Производитель сельхозтехники CNH Industrial продает свой бизнес в России

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники CNH Industrial продаст свои активы в России за $60 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании. В компании не сообщили, кому будет продан бизнес.

В CNH Industrial пояснили, что решение о продаже российского бизнеса принято после приостановки поставок в страну в марте 2022 года. В пресс-службе добавили, что в российском отедлении CNH Industrial работали около 200 человек, им продолжили выплачивать зарплату с момента остановки работы.

По итогам 2021 финансового года выручка CNH Industrial в России составила $380 млн — 2% от консолидированной выручки компании, сообщили в пресс-службе. В компании также оценили свои дополнительные расходы из-за отчуждения активов в России в $20 млн.

Олеся Павленко