Главные анонсы 20 апреля

Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления.
На заседании Госдумы будет заслушан годовой отчет Центробанка России, который представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В России начнется отправка новобранцев весеннего призыва к местам срочной службы.
В Москве мировой судья участка №422 рассмотрит административный протокол в отношении компании Google за неудаление запрещенного в РФ контента.
В Москве мировой суд Таганского района рассмотрит административный протокол в отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc. в связи с отказами удалить из «Википедии» запрещенный в РФ контент.
Также суд рассмотрит протоколы за неудаление запрещенного в РФ контента на Twitch.
Пройдет годовое общее собрание акционеров ПАО «МегаФон» в форме заочного голосования.
Польша разблокирует экспорт украинской сельхозпродукции через территорию страны.