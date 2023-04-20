Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 20 апреля

Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления.

На заседании Госдумы будет заслушан годовой отчет Центробанка России, который представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В России начнется отправка новобранцев весеннего призыва к местам срочной службы.

В Москве мировой судья участка №422 рассмотрит административный протокол в отношении компании Google за неудаление запрещенного в РФ контента.

В Москве мировой суд Таганского района рассмотрит административный протокол в отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc. в связи с отказами удалить из «Википедии» запрещенный в РФ контент.

Также суд рассмотрит протоколы за неудаление запрещенного в РФ контента на Twitch.

Пройдет годовое общее собрание акционеров ПАО «МегаФон» в форме заочного голосования.

Польша разблокирует экспорт украинской сельхозпродукции через территорию страны.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...