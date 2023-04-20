Главные анонсы 20 апреля

Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления.

На заседании Госдумы будет заслушан годовой отчет Центробанка России, который представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В России начнется отправка новобранцев весеннего призыва к местам срочной службы.

В Москве мировой судья участка №422 рассмотрит административный протокол в отношении компании Google за неудаление запрещенного в РФ контента.

В Москве мировой суд Таганского района рассмотрит административный протокол в отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc. в связи с отказами удалить из «Википедии» запрещенный в РФ контент.

Также суд рассмотрит протоколы за неудаление запрещенного в РФ контента на Twitch.

Пройдет годовое общее собрание акционеров ПАО «МегаФон» в форме заочного голосования.

Польша разблокирует экспорт украинской сельхозпродукции через территорию страны.