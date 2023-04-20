Лавров встретился с президентом Никарагуа

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с государственным визитом в Никарагуа в рамках турне по Латинской Америке. Господин Лавров встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой, переговоры прошли в закрытом от прессы режиме.

Встреча Сергея Лаврова и Даниэля Ортега прошла с Манагуа в конгресс-центре им. Улофа Пальме. В начале господин Лавров передал президенту Никарагуа приветствие от президента России Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам визита Сергей Лавров заявил, что глава МИД Никарагуа Денис Монкада принял его приглашение посетить Россию. «Мы продолжим наш диалог с моим коллегой и другом министром Монкадой, который принял мое приглашение посетить Российскую Федерацию с ответным визитом»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров добавил, что в июне на полях Петербургского международного экономического форума пройдет встреча межправкомиссии РФ и Никарагуа. «Мы подробно обсудили развитие наших отношений в материальной сфере, в торгово-экономической, инвестиционной. Здесь ключевая роль принадлежит межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, и условились, что ее председатели проведут очередную встречу на полях Санкт-Петербургского экономического форума в ионе этого года»,— сказал он.

Сергей Лавров отправился в турне по Латинской Америке 17 апреля. Он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Накануне, 19 апреля, господин Лавров встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Подробнее о визите Сергея Лаврова в Каракас — в материале «Ъ» «"Всем прекрасно известно: Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент"».

Олеся Павленко