В США арестовали гражданина Белоруссии по подозрению в обходе санкций

Гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина арестовали по подозрению в обходе, сообщили в пресс-службе Минюста США. По версии ведомства, господин Карпушкин нарушил санкции США, приобретя материалы для производства стали стоимостью более $150 млн.

Как сказано в сообщении Минюста, Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, вместе с сообщником Джоном Унсаланом с 2018 по 2021 года участвовали в схемах обхода санкций против бизнесмена Сергея Курченко. По данным ведомства, господин Унсалан за три года перевел через свою компанию Metalhouse более $150 млн в пользу Сергея Курченко за металлопродукцию для сталелитейного производства.

Большое федеральное жюри предъявило обвинения Джону Унсалану, 14 апреля его арестовали. Его обвинили в сговоре с целью уклонения от санкций США и в сговоре с целью отмывания денег, а также в 10 случаях нарушении санкций и 10 случаях отмывания денег. Господину Унсалану грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

Сергея Карпушкина задержали 17 апреля. Его обвиняют в преступном сговоре с целью нарушения санкций. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сергей Курченко — бывший украинский бизнесмен, в 2014 году он переехал в Россию. В 2015 году он попал в санкционный список США. В 2022 году он также попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Украины и Швейцарии.

Олеся Павленко