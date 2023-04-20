«Ведомости»: власти создадут «школу мэров» по аналогу «школы губернаторов»

На заседании президентского совета по развитию местного самоуправления (МСУ), которое пройдет 20 апреля, будет объявлено о создании «школы мэров» для управленцев, которые могут возглавить крупные муниципалитеты. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

По информации «Ведомостей», «школа мэров» должна компенсировать нехватку квалифицированных кадров в МСУ. Как пишет газета, обучение в «школе мэров» будет проходить при РАНХиГС. Кроме этого, в качестве площадки также рассматривается мастерская управления «Сенеж».

Отдельно на заседании будут обсуждать бывших военных, пишут «Ведомости». Как сказал один из собеседников газеты, среди кадровых военнослужащих, которые демобилизуются из зоны военных действий на Украине, могут найти кадровый резерв для работы в муниципальных органах.

Президент России Владимир Путин поручил создать программу кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления РАНХиГС в 2017 году. За шесть лет «школу губернаторов» прошли более 300 человек. Из них 49 позже стали главами регионов и врио глав регионов.

Олеся Павленко