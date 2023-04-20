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Коммерсантъ FM
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Следователям восстановили статус осужденных

Вынесен приговор по делу о коррупции в центральном аппарате СКР

Басманный райсуд повторно признал виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывших следователей центрального аппарата СКР Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Они получили шесть лет и семь лет и семь месяцев колонии, что почти соответствует первому приговору, вынесенному два года назад и отмененному Мосгорсудом в связи с выявленными процессуальными нарушениями. Бывший адвокат Алексей Коврижкин, передавший следователям 5 млн руб. под контролем оперативников и лишенный за это статуса, сообщил “Ъ”, что приговор поможет ему вернуть утраченное, если в нем будет отражена положительная роль добровольного помощника ФСБ.

Сергей Дубинский и Андрей Тринев

Сергей Дубинский и Андрей Тринев

Фото: Басманный районный суд

Сергей Дубинский и Андрей Тринев

Фото: Басманный районный суд

Приговор судьи Басманного райсуда Евгении Пироговой почти соответствовал решению ее бывшей коллеги Ирины Вырышевой, давшей господам Дубинскому и Триневу соответственно шесть и восемь лет колонии строгого режима в марте 2021 года. Судья Пирогова на пять месяцев сократила срок наказания Андрею Триневу, а в остальном фактически продублировала первый приговор. Бывших следователей она лишила специальных званий — полковник и майор юстиции, запретила им работать на госслужбе в течение десяти лет, а экс-полковнику Дубинскому назначила еще и штраф в уже названном ранее размере 10 млн руб.

Между тем, как рассказал “Ъ” участвующий в судебном процессе в качестве свидетеля бывший адвокат Алексей Коврижкин, приговоры могут принципиально различаться, несмотря на их внешнюю схожесть. «Важны не сроки, а мотивировочная часть, которая пока не готова»,— сообщил экс-защитник. По его словам, в первом решении Басманного суда, отмененного Мосгорсудом в связи с выявленными процессуальными нарушениями, судья Вырышева описала «положительную роль» адвоката Коврижкина, оказавшего содействие ФСБ в поимке следователей-коррупционеров. «В ее решении было прямо сказано, что закон "Об адвокатуре" и Кодекс адвокатской этики я не нарушал»,— пояснил свидетель. Как полагает экс-защитник, если такая фраза будет и в новом приговоре, это поможет ему отстоять свои права в борьбе за статус.

Напомним, проблемы у Алексея Коврижкина появились осенью 2018 года после того, как он взялся представлять интересы бизнесмена Павла Кротова, проходившего свидетелем по уголовному делу о растрате средств коммерческого банка «Экспресс-Кредит». Помощь адвоката, как пояснил своему защитнику свидетель Кротов, потребовалась в связи с поступающими ему от участников расследования угрозами. Следователь по особо важным делам центрального аппарата СКР Дубинский и прикомандированный к его группе из Курского управления СКР следователь Тринев, по словам Павла Кротова, вымогали у него 5 млн руб., обещая в противном случае перевести свидетеля в статус обвиняемых по делу «Экспресс-Кредита».

Адвокат решил защитить своего клиента необычным способом, начав разработку предполагаемых коррупционеров. Вступив со следователями в «коммерческие» переговоры от имени клиента, защитник скрытно записал компромат на диктофон, направил собранные материалы в управление «М» ФСБ РФ, а затем еще и выступил в роли «подсадной утки», передав Андрею Триневу меченые купюры под контролем оперативников.

Интересно, что, попав в СИЗО, следователи написали и передали через своих защитников заявления в Адвокатскую палату Москвы, в которых попросили привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката Коврижкина за тайное, по их версии, и не согласованное с доверителем сотрудничество с ФСБ. После двухгодичного разбирательства его лишили статуса.

Сергей Машкин

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