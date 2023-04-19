В Краснодарском крае парад 9 Мая пройдет только в Новороссийске

Традиционные парады в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Краснодарском крае отменены, исключение составляет город-герой Новороссийск, сообщает администрация региона.

Решение об изменении традиционного формата праздничных мероприятий приняли антитеррористическая комиссия и оперативный штаб Краснодарского края, это сделано в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств Краснодарского края с целью обеспечения безопасности граждан.

В параде 9 Мая в Новороссийске примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты. В остальных муниципалитетах Краснодарского края запланированы церемонии возложения цветов к мемориалам военной истории, концерты во дворах для ветеранов, мероприятия с участием клубов военной реконструкции.

Во всех местах массового пребывания людей будут приняты усиленные меры антитеррористической безопасности.

Анна Перова, Краснодар