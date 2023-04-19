Власти Петербурга не согласовали ни одного граффити в Петербурге

В Санкт-Петербурге нет ни одного согласованного граффити. Об этом заявила заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова на пресс-конференции в «Интерфаксе».

С ее слов, в настоящее время в комитет не подано ни одной заявки. По мнению госпожи Крамсковой, это может быть связано с запретом на рисунки на лицевых фасадах зданий.

«То ли это связано с тем, что это дворы и это неинтересно, либо не совсем понимают, как это сделать»,— отметила зампредседателя комитета.

Елена Крамскова отметила, что инструкция по согласованию уличных граффити опубликована на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Помимо этого, в Колпинском и Петроградском районах есть специальные конструкции, на которых рисовать можно без согласования.

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