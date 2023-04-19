Караул у Андрея Караулова

Как стало известно «Ъ», в отношении известного журналиста и блогера Андрея Караулова возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. По данным правоохранителей, на господина Караулова и его родственников оформлено как минимум 50 квартир в Москве, которые он нелегально на протяжении последних четырех лет сдавал через третьих лиц. Полученный за этот период доход, по версии следствия, составил как минимум 4,8 млн руб. Ранее в отношении бывшего автора программы «Момент истины» были возбуждены уголовные дела о клевете в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Караулов

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Андрей Караулов

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 171 УК РФ) в отношении 64-летнего Андрея Караулова возбуждено управлением организации дознания ГУ МВД России по Москве. Основанием стали данные, собранные оперативниками ГУЭБиПК МВД России и столичной полиции. Из материалов дела следует, что в столице господин Караулов является фактическим владельцем как минимум 50 квартир.

Приобретенные журналистом «однушки» и «двушки» записаны в основном на его родственников и разбросаны по всему городу, включая центр. Как полагают полицейские, недвижимость приобреталась журналистом специально под сдачу в аренду. Осуществлялась она через третьих лиц. Уже установлено, что от сдачи внаем с 2019 по 2023 год господин Караулов получил доход в размере не менее 4,8 млн руб. Уже задокументировано получение дохода на эту сумму, однако, по подсчетам силовиков, он мог составить за это время порядка 100 млн руб.

Ориентировочная стоимость обнаруженных оперативниками квартир составляет более 1 млрд руб., тогда как официально задекларированный доход от журналистской деятельности Андрея Караулова за период с 2016 по 2022 год составляет порядка 5,3 млн руб.

В рамках дознания сотрудники полиции провели более 40 обысков и проверок в Москве, Московской и Тверской областях.

Стоит отметить, что поскольку господин Караулов в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, то уклонение физического лица от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ) ему вменить оказалось невозможно. Впрочем, последствия от незаконной предпринимательской деятельности могут оказаться для него куда серьезнее.

Согласно законодательству, в случае если виновность господина Караулова докажут, то изъятию будет подлежать не только незаконно полученный доход, но и сами квартиры как «орудия преступления».

«Полный бред»,— написал в своем Telegram-канале Андрей Караулов.

Отметим, что это уже третье уголовное дело, фигурантом которого стал бывший автор программы «Момент истины». В конце прошлого года в отношении Андрея Караулова возбудили уголовное дело о клевете (ч. 5 ст. 281.1 УК РФ) в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В марте нынешнего года по аналогичной статье — в отношении режиссера Никиты Михалкова. По этим делам господин Караулов, находящийся, по его словам, в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении, объявлен в розыск.

Олег Рубникович