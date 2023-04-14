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обновлено 08:44

До конца апреля в Новосибирске определится концессионер строительства комплекса по переработке ТКО за 3,2 млрд рублей

Конкурсная комиссия по отбору участников тендера на заключение концессионного соглашения по строительству комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Верх-Туле (Новосибирская область) рассмотрела предложения претендентов. Документы подали ООО «Орбита» (Оренбург) и новосибирское МУП «Спецавтохозяйство». Оба предложения признаны соответствующими требованиям федерального законодательства о концессиях.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Победителем конкурса станет предприятие, предложившее лучшие условия и набравшее наивысший балл. Итоговые результаты конкурса будут известны после подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений до конца апреля»,– сообщает обладминистрация.

Мощность левобережного комплекса по переработке ТКО – 300 тыс. т, инвестиции – 3,2 млрд руб. Построить предприятия планируется за три года.

Планы по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирске обсуждаются с 2016 года, когда было заключено концессионное соглашение на их строительство с компанией «Экология-Новосибирск» (сейчас в процедуре банкротства). Концессия была заключена на 40 лет за 6,5 млрд руб. Разместить объекты планировалось в районе селе Раздольное и Верх-Тула. Однако из-за критики условий соглашения концессия в 2017 году была заморожена. В мае прошлого года минЖКХ региона расторгло концессионное соглашение в «Экологией-Новосибирск» из-за невозможности внести в него существенные изменения.

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Оксана Павлова

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