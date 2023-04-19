Под Краснодаром погиб водитель фуры после столкновения с легковушкой

Под Краснодаром произошло ДТП, в котором погиб водитель фуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 19 апреля около 6 часов на 27-м км автодороги «Краснодар — Ейск». По предварительным данным, водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и зацепил встречный легковой автомобиль Volkswagen. Обе машины съехали с проезжей части в поле. Водитель фуры погиб на месте.

Госавтоинспекторы проводят проверку. В ходе нее они установят причины и обстоятельства случившегося.

Татьяна Ручкина

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