Надоили убытки

Аграрные предприятия Нижегородской области до конца мая получат в общей сложности почти 900 млн руб. субсидий на покрытие части расходов на производство сырого молока. Более половины этих средств уже доведено до сельхозпроизводителей. При этом нижегородцы так же, как и их коллеги из других регионов, отмечают негативные тенденции на молочном рынке. С начала года закупочная цена на сырое молоко резко упала, в результате чего предприятия теряют до 150 млн руб. ежемесячно. Областной парламент готовит обращение на имя главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, в котором просит увеличить объемы федеральных дотаций для производителей молока, предлагает возобновить экспорт молочной продукции и ограничить ее импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Увеличение надоев привело нижегородских аграриев к падению цен на молоко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Увеличение надоев привело нижегородских аграриев к падению цен на молоко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства Нижегородской области направило около 500 млн руб. предприятиям АПК в виде субсидий, предназначенных на покрытие части расходов по производству сырого молока. Средства выплачены за продукцию, реализованную в четвертом квартале 2022 года и в январе-феврале 2023 года. Сейчас в министерстве рассматривается вопрос о предоставлении второго транша в 400 млн руб. за продукцию, проданную в марте-апреле. Как заявил на заседании комитета по АПК в областном законодательном собрании замминистра Олег Григорьев, эти средства аграрии смогут получить в середине мая.

Замминистра также отметил, что предприятия молочной отрасли оказались в очень сложной ситуации из-за резкого снижения цен на сырое молоко. «С начала года цена упала на 4,5–6 руб. за литр. Причин, на наш взгляд, несколько. Среди них отсутствие экспорта молочных товаров и фактическое объединение российского и белорусского молочных рынков, что создает дополнительную конкуренцию. В Нижегородской области ситуация еще складывается более–менее нормально. В соседних регионах есть примеры, когда цены упали на 10%», — отметил замминистра. По его словам, производители постепенно избавляются от скопившихся запасов продукции.

Роста цен на нее в минсельхозе ждут к концу будущего лета.

«Пока мы видим выход из сложной ситуации в том, чтобы поддерживать молочные предприятия субсидиями, стараемся максимально быстро доводить необходимые средства. Кроме того, считаем необходимым открыть экспортные рынки для нашей продукции», — добавил Олег Григорьев.

Со своей стороны депутаты аграрного комитета подготовили обращение на имя главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева. В этом обращении депутаты отмечают, что при среднегодовой цене 33,51 руб./кг снижение цен на сырое молоко только по итогам первых трех месяцев года приведет к снижению общей рентабельности производств на 11% и потере выручки сельхозпроизводителей на 150 млн руб. в месяц.

«С учетом сложившейся ситуации большинство сельхозпредприятий утратили доходность», — говорится в обращении.

Нижегородские депутаты предлагают Минсельхозу РФ рассмотреть возможность выделения дополнительных ассигнований на поддержку производства молока по государственной программе развития сельского хозяйства. Они также отмечают необходимость разработать комплекс мер по стимулированию экспорта российской молочной продукции. В качестве возможных новых рынков сбыта депутаты называют Казахстан и страны Африки. Кроме того, они считают возможным ограничить импорт молока и продуктов из него, в частности сухого молока.

По словам заместителя председателя комитета по АПК Александра Ефремцева, проблема с ценами на сырое молоко начала формироваться в конце 2022 года. К этому моменту производство и цены на него существенно выросли.

Параллельно с этим увеличились складские запасы готовой молочной продукции, в частности — сухого молока. Переизбыток производства привел к тому, что в итоге закупочные цены на сырое молоко стали падать, и его производители близки к тому, чтобы работать себе в убыток. «Мы предлагаем разработать четкую систему по прослеживанию всего ценообразования на молочную продукцию от производителя сырого молока до прилавка».

Депутат заксобрания и гендиректор АО «Ильино-Заборское» Александр Степанов считает, что сложная ситуация в молочной отрасли сложилась не в 2023 году. По его словам, рентабельность в этой отрасли находилась «на грани фола» и в предыдущие два года. «Мы старались выполнить продовольственную программу, наращивали производство, занимались импортозамещением и вот пришли к финишу», — отметил депутат. Он считает, что объемы дотаций в сфере АПК необходимо увеличивать: «В 2014 году их объем составлял 6 млрд руб. Сегодня 2023 год, а мы только приблизились к цифре в 5 млрд руб. Это не маленькая цифра, но по сравнению с тем, что было, она низковата», — отметил депутат.

Также он предложил для поддержки предприятий животноводства установить для них льготные тарифы на электричество и ввести дотации на закупку ГСМ.

По итогам обсуждения аграрный комитет принял решение вынести проект обращения к Дмитрию Патрушеву на рассмотрение заксобрания, заседание которого пройдет 27 апреля.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», чуть более года назад, в феврале 2022 года, на отпускные цены на сырое молоко жаловались переработчики. Тогда средняя закупочная цена с учетом НДС составила 40 руб. за литр. С учетом резкого роста цен на энергоресурсы, тару и упаковку прибыль переработчиков резко снизилась. Они заявляли, что рост себестоимости сырья и падение маржинальности мешает им обновлять производственные мощности, и были готовы поднять цены на 7–10%, чтобы частично покрыть возросшие затраты и не оказаться на грани выживания.

Андрей Репин