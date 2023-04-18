Литиевое производство НЗХК работает на минимуме из-за недостатка заказов

Загрузка литиевого направления Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, входит в структуру топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом») находится на минимальном уровне, сообщил во вторник заместитель гендиректора ПАО «НЗХК» Дмитрий Давыдов. По его словам, сейчас на предприятии работает один из девяти электролизеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Давыдов, заместитель генерального директора, директор по производству Новосибирского завода химконцентратов ПАО «НЗХК» во время выступления на бизнес-диалоге предпиятий «Росатома» в Новосибирске.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Дмитрий Давыдов, заместитель генерального директора, директор по производству Новосибирского завода химконцентратов ПАО «НЗХК» во время выступления на бизнес-диалоге предпиятий «Росатома» в Новосибирске.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сегодня у нас отрезано общение с нашими потребителями в Европе. Сейчас это производство работает на минимуме, на одном электролизере. Мы его поддерживаем, чтобы сохранить компетенции. Потому что продать (литиевую продукцию. – “Ъ”) не можем», – сказал господин Давыдов в ходе организованного ООО «Русатом МеталлТех» бизнес-диалога по теме импортозамещения металлургической продукции. С сырьем, по его словам, тоже «есть вопросы»: завод полностью зависит от импортных поставок из Боливии и Чили.

Директор Департамента металлургии Минпромторга РФ Владислав Васильев, в свою очередь, сообщил в ходе бизнес-диалога, что к 2026 году в России планируется запустить первый проект по производству литиевого сырья. Ожидается, что он выйдет на полную мощность в течение трех лет. По словам господина Васильева, это не только обеспечит импортонезависимость, но и даст дополнительные объемы сырья для внутренней переработки. «Мы видим, что сфера применения очень большая, понимаем, что литий – это действительно стратегический металл. Борьба за него в мире в самом разгаре. Мы видим, что основные игроки – США и Китай – очень активно борются за месторождения. Поэтому нам, безусловно, важно и иметь собственную ресурсную базу на территории страны, и не упускать те возможности, которые есть за рубежом. Мы не должны закрываться, а должны соответственно тоже проводить экспансию, и иметь ресурсную базу там, где это возможно», – сказал представитель Минпромторга РФ.

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Дарья Решетникова