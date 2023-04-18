С бывшего руководителя «Башинвестдома» взыскано 14 млн рублей убытков

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление конкурсного управляющего Ольги Трофимовой и взыскал с учредителя, бывшего директора (в 2012-2018 годах) ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» («Башинвестдом») Игоря Аминова 14,2 млн руб. убытков. Об этом сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В 2021 году Ольга Трофимова подала заявление о привлечении Аминова к субсидиарной ответственности по обязательствам «Башинвестдома». Решение по нему еще не вынесено. В марте текущего года арбитражный суд республики в качестве обеспечительных мер наложил арест на имущество ответчика в пределах реестра требований кредиторов «Башинвестдома» в размере 225,8 млн руб.

В республиканском МВД суду сообщили, что с марта 2021 года по март 2023 года Игорь Аминов находился в колонии-поселении №5.

В 2020 году Игорь Аминов и его сестра — экс-заместитель директора ЗАО Альбина Аминова был признаны виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и приговорены к двум годам в колонии-поселения. В феврале 2021 года Верховный суд Башкирии оставил приговор Ленинского райсуда без изменений.

«Башинвестдом» был признан банкротом в 2020 году. В феврале этого года конкурсное производство было продлено до сентября. Застройщик начинал строить три жилых дома в уфимском микрорайоне «Урал» на улице Дуванской. В 2014 году работы были заморожены. Сдачи квартир ожидали 120 дольщиков. В 2021 году два недостроя были переданы республиканскому Фонду по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства.

Влада Шипилова

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