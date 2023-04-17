Собакам не дали пожизненное

В Ульяновске зоозащитница Наталия Лазарева судится с Агентством ветеринарии, правительством Ульяновской области и законодательным собранием региона, требуя признать региональный закон и методику расчета субвенций на осуществление госполномочий по обращению с безнадзорными животными не соответствующими федеральному законодательству. Насчитав 37 обоснований незаконности закона и методики, она заявляет, что все это приводит к страданиям и животных, и жителей региона. Одно из обоснований состоит в том, что власти региональным законом не предусматривают в субвенциях ни лечение, ни вакцинацию, ни пожизненное содержание больных и агрессивных животных. В агентстве ветеринарии требования иска не признают. В Госдуме отмечают, что из-за игнорирования властями этих требований случаются такие трагедии, как в Оренбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В понедельник в Ульяновском областном суде состоялось предварительное заседание по иску ульяновской зоозащитницы Наталии Лазаревой к Агентству ветеринарии Ульяновской области, региональному правительству и областному заксобранию о признании несоответствующим требованиям федерального законодательства и недействующим регионального закона № 158-ЗО (от 7.10.2010) о передаче муниципальным образованиям гос­полномочий по обращению с животными без владельцев (с последними изменениями от 2020-го и 2022 года). Фактически истец требует признать незаконной основную часть документа — прилагаемую методику расчета субвенций, которые, по ее мнению, исключают целый ряд требований, прописанных в Федеральном законе № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» (от 27.12.2018, введен в действие с января 2020 ­года).

Согласно закону № 498-ФЗ, животных без владельцев (собак и кошек) необходимо отлавливать, проводить им стерилизацию и вакцинацию, а затем выпускать в среду обитания (так называемый принцип ОСВВ); агрессивные и больные животные должны содержаться в специальных приютах для животных пожизненно, умерщвление животных запрещено и допускается только в одном случае — для прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии заключения ветеринара. Средства на ОСВВ и содержание животных в приютах должны выделяться из регионального бюджета в рамках исполнения госполномочий. По смыслу закона, постепенно после ОСВВ количество безнадзорных животных будет сведено к минимуму.

Всего в иске Наталия Лазарева перечисляет и подробно расписывает 37 оснований, которые, как она считает, «делают невозможным исполнение федерального законодательства и способствуют его ­нарушению».

Одно из основных — формула расчета субвенций, указанная в методуказаниях,— «битая», «неисполнимая и неприменимая», в ней есть функция (1К), где «К» — численность животных без владельцев, подлежащих умерщвлению при наличии оснований. Если печальная участь должна постичь хотя бы одно животное, то тогда получается умножение на «ноль» и формула теряет смысл, если более одного — формула тем более теряет смысл, поскольку получится субвенция отрицательной (то есть муниципалитеты еще должны доплатить), что вообще теряет смысл, отмечает истец (действительно, проверка приведенной формулы показывает, что этот так).

Поэтому, полагает госпожа Лазарева, по факту субвенция «выводится не из формулы, она берется произвольно, делая и региональный закон о бюджете в соответствующей строке расходов незаконным». Она отмечает, что в реальности используется совсем иная формула, которая фактически вводит возможность умерщвления 50% отловленных животных (ее она приводит в прилагаемых документах Агентства ветеринарии). Среди основных претензий к закону истец также отметила то, что полномочия по пожизненному содержанию животных в приютах, а также по вакцинации животных от бешенства и других опасных болезней «не переданы и не финансируются», лечение животных в методике тоже не предусмотрено, как и оплата работы ветеринаров.

Отдельным ходатайством в качестве соответчика госпожа Лазарева просит суд привлечь к разбирательству экс-губернатора региона, депутата Госдумы Сергея Морозова, отмечая, что «ответственность за оспариваемые нормативные акты лежит, в том числе, и на предыдущем губернаторе». В иске она также отмечает, что при принятии оспариваемой методики в 2020 году она обращалась к депутатам заксобрания с просьбой отклонить законопроект, но «без­результатно».

Агентство ветеринарии на иск зоозащитницы направило в суд возражения, в которых отметило, что «закон № 158–30 принят в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами» и считает «требования административного истца необоснованными и незаконными». Выяснить подробно, в чем конкретно не согласно агентство с истцом, не удалось — на запрос «Ъ» агентство не ответило, его руководитель Нина Пелевина в понедельник по телефону была недоступна.

Глава правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский сказал, что намерен лично изучить все требования иска, но при этом заявил, что «в любом случае закон соответствует требованиям федерального законодательства, поскольку при его принятии были получены все заключения, в том числе от прокуратуры».

Председатель профильного комитета заксобрания Вячеслав Ковель озвучивать позицию областного парламента не стал, но заметил, что пожизненное содержание агрессивных и больных безнадзорных животных — «это очень дорого, и бюджет это не потянет», и «может, лучше направить деньги на решение социальных проблем в интересах людей».

«Да, это очень сложная тема — где взять средства на пожизненное содержание агрессивных собак. А это большие деньги. Но проблема есть, и надо ей заниматься. Об этом я сегодня и заявил на совещании с Агентством ветеринарии, но чиновники настроены резко против»,— заметил член региональной общественной палаты Владимир Малинин, заметив, что нерешение проблемы будет только ухудшать ­ситуацию.

В понедельник РИА «Новости» сообщило, что накануне, 16 апреля, в Оренбурге стая собак загрызла восьмилетнего мальчика. Мэрия сообщила, что специалисты уже отловили этих собак, «но по закону через три недели их отпустят на ту же улицу».

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Ъ» назвал требования по обязательной вакцинации и пожизненному содержанию агрессивных и больных животных справедливыми и рекомендовал истцу обратиться в прокуратуру, чтобы та также вошла в процесс, стоя на страже закона. «И вакцинация от опасных болезней, и пожизненное содержание больных и агрессивных животных необходимы, это прописано в Федеральном законе. И там, где власти эти требования игнорируют, по их вине и происходят такие трагедии, как в Оренбурге»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск