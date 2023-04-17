ЦБ прорабатывает возможность удаленного оформления карты «Мир» для иностранцев

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ работает над созданием условий для иностранцев, которые хотят оформить карты российской платежной системы «Мир». Возможные сроки реализации этого механизма она не раскрыла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы работаем с правительством для того, чтобы иностранцы у нас могли быстро получать карту "Мир". Важная тема здесь — это удаленная идентификация физического лица, потому что для того, чтобы получить карту "Мир", иностранцу нужно идентифицироваться»,— сообщила госпожа Набиуллина в ходе встречи с депутатами Госдумы из фракции «Новые люди» (цитата по ТАСС).

По словам главы ЦБ, для того чтобы иностранные граждане могли оформлять карты «Мир» за границей, необходимо будет вносить изменения в российское законодательство. Эльвира Набиуллина сообщила, что необходимые законопроекты могут внести в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Платежная система «Мир» на данный момент работает в некоторых банка-партнерах в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Больше 15 стран выражали готовность внедрить ее.

Александр Кислов