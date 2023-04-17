Движение в Нижнем Новгороде ограничат с 24 апреля из-за репетиции парада Победы

Проезд транспорта приостановят в Нижнем Новгороде в конце апреля и начале мая из-за репетиций к параду Победы. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

С 24 по 27 апреля для транспорта перекроют участок набережной Гребного канала от Казанского съезда до дома №112А на улице Слобода Печеры. Ограничения будут действовать с 9:00 до 13:30.

С 00:01 до 14:30 2, 4 и 7 мая движение транспорта будет приостановлено на площади Минина (от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской), Георгиевскому и Зеленскому съездам, Верхневолжской набережной (от площади Минина до площади Сенной), набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома №110А на улице Слобода Печеры), улице Пожарского и на участках от площади Минина до улицы Пискунова на улицах Ульянова, Варварской, Минина и Алексеевской.

Объехать закрытые участки можно будет по прилегающим улицам.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году парад Победы пройдет на площади Минина. Планируется, что техники будет задействовано значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Елена Ковалева