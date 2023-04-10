Парад Победы в Нижнем Новгороде планируется провести на площади Минина

В Нижнем Новгороде торжественный парад Победы 9 мая планируют провести не перед Речным вокзалом, как это было в последние три года, а на площади Минина и Пожарского. Как стало известно «Ъ-Приволжье», в областном правительстве завершается обсуждение торжественных мероприятий на День Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Региональные власти не намерены отказываться от проведения парада 9 мая, но отмечают, что техники в торжественном проходе будет задействовано значительно меньше, чем в предыдущие годы. Возможность участия в параде военной авиации обсуждается.

После парада по Нижнему Новгороду вновь пройдет «Бессмертный полк» – жители пронесут по улицам портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Как сообщал «Ъ», в Курске в честь Дня Победы 9 мая в этом году проводиться не будет. По словам губернатора Романа Старовойта, решение принято «из соображений безопасности». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это решение, сообщил, что военный парад на Красной площади готовится и планируется к проведению, а решения по мероприятиям в регионах — прерогатива губернаторов.

Андрей Репин