На восстановление бюстов Петра I и Екатерины I в Екатеринбурге потратят почти 20 млн рублей

В Историческом сквере Екатеринбурга планируют восстановить бюсты Петра I и Екатерины I за 19,8 млн руб. Информация о конкурсе появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает администрация Екатеринбурга. Заявки принимаются до 24 апреля. Сроки выполнения работ — до 1 августа 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Как говорится в проектной документации, участок проектируемого строительства площадью 88 кв. м. расположен напротив Городского пруда. В пределах участка располагается Музей архитектуры и дизайна.

Исторические бюсты Петра I и Екатерины I были установлены в 1886 году в сквере у плотины Городского пруда на месте современных бюстов уральских писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова. После революции 1917 году бюсты были уничтожены, сохранился только подиум-основание бюста Петра I. В 1992 году во внутреннем дворе Музея архитектуры и дизайна на сохранившемся подиуме установили копию утраченного бюста императора Петра I. В 2015 году после реконструкции музея бюст вместе с экспозицией крупногабаритной техники был перенесен на площадку перед выставочным залом музея.

Диана Сунагатуллина

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