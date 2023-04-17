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Коммерсантъ FM
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Власти Приморья профинансировали долгострой экс-кандидата в губернаторы Ищенко

Жилой дом на улице Сафонова, 7, во Владивостоке, который не смогла построить компания экс-кандидата на пост главы Приморского края Андрея Ищенко, достроят за счет регионального бюджета.

Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети

Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети

«На сегодняшний день правительством Приморского края направлено около 78 млн руб. для завершения строительства данного объекта. Денежные средства доведены до фонда в полном объеме»,— заявил гендиректор Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморья Дмитрий Праслов.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, ввод дома в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. Решение о достройке объекта за счет бюджетных средств правительство края приняло, «чтобы не допустить ухудшения положения дольщиков».

В настоящее время в Первомайском райсуде Владивостока слушается уголовное дело Андрея Ищенко, учредителя ООО «Строительная компания специализированный застройщик "Аврора-Строй"», экс-кандидата в губернаторы региона.

Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «По версии следствия, в период с декабря 2016-го по июнь 2021 года обвиняемый заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городе Владивостоке (по ул. Сафонова, 7.— "Ъ"), обещая передать им в собственность объекты недвижимости. Несмотря на то что на счета компании поступили денежные средства, достаточные для исполнения обязательств перед дольщиками, строительство многоквартирного дома не завершено, объект в эксплуатацию не введен»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Размер причиненного 179 потерпевшим ущерба оценивается более чем в 380 млн руб.

Андрей Ищенко вину не признает.

В сентябре 2018 года господин Ищенко, являясь тогда депутатом регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед.

Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. Через три дня результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а еще через шесть дней президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

Выдвигать Андрея Ищенко на повторные выборы крайком КПРФ отказался из-за «понимания того, что преодолеть муниципальный фильтр невозможно».

Самостоятельно собрать нужное число подписей депутат не сумел, и в декабре 2018 года Олег Кожемяко был избран губернатором.

Алексей Чернышев, Владивосток

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