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Коммерсантъ FM
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InfoWatch сообщила о росте в РФ объема утечек в 2,7 раза, до 667 млн записей

Объем утечек персональных данных в России в 2022 году составил 667 млн записей, говорится в исследовании InfoWatch. Показатель вырос в 2,67 раза, по сравнению с 2021 годом, и превысил в 4,5 раза население страны. В Group-IB сообщили РБК, что общее количество строк данных пользователей в утечках 2022 года составило 1,4 млрд против 33 млн годом ранее.

По данным InfoWatch, примерно 80% утечек имеют «гибридный вектор воздействия», то есть в краже информации могли участвовать как внешние, так и внутренние нарушители. Вдвое увеличилась доля утечек коммерческой тайны. Самый высокий рост утечек наблюдается в категории «Ретейл & HoReCa» — почти в пять раз. Трехкратный рост наблюдался в промышленных, транспортных и энергетических компаниях. На малый бизнес пришлось больше 20% утечек, что в два раза больше, чем годом ранее.

Как сообщал ранее «Ъ», по данным InfoWatch, в 2022 году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, в то время как объем похищенных персональных данных увеличился сразу в 32 раза. Доля внешних атак выросла более чем в три раза, до 75%, при одновременном росте доли утечек информации, составляющей коммерческую тайну.

Подробнее об утечках в финансовом секторе — в материале «Ъ» «Деньги не вынесли тишины».

Леонид Уварчев

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