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Коммерсантъ FM
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Тенгизу Узарашвили оплачены операции

14 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Кубань» мы рассказали историю пятилетнего Тенгиза Узарашвили из Краснодарского края («Ручная работа», Алексей Каменский). У мальчика акушерский паралич: Тенгиз, появляясь на свет, застрял в родовых путях. Врачи помогли ему родиться, но при этом повредились нервы в левой руке мальчика, и она обездвижена. Тенгиз уже перенес несколько операций, но рука все еще слабая и неловкая, лечение нужно продолжить. Рады сообщить: вся необходимая сумма (997 040 руб.) собрана. Маргарита, мама Тенгиза, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Тенгиз Узарашвили

Тенгиз Узарашвили

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Тенгиз Узарашвили

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 14 апреля 29 565 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Кубань», «Поморье», «Тула», «Хакасия», «Волга», а также 136 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 31 ребенку на 40 399 327 руб.

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