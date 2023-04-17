1,288 триллиона рублей составили в январе—марте сборы Федеральной таможенной службы в федеральный бюджет. Годом ранее эта сумма была равна 1,984 трлн руб., таким образом, снижение поступлений составило 35%. По итогам января—февраля снижение показателя «год к году» составляло 39%. Из суммы сборов за три месяца следует, что в марте таможенные органы обеспечили поступление 506 млрд руб., что на 28% меньше, чем было в феврале 2022 года (704 млрд руб.). Далее возможно улучшение показателя — по новому макропрогнозу Минэкономики, импорт в РФ в 2023 году вырастет до $314 млрд против $280 млрд в 2022-м (на ввоз приходилась основная часть сборов ФТС) при снижении экспорта до $466 млрд с $588 млрд.