«ЛенОблАИЖК» готовит аварийный задел

В рамках программы расселения аварийного жилья в Ленинградской области АО «ЛенОблАИЖК» приступило к проектированию домов со сроком сдачи в 2024–2025 годах. Стоимость работ превышает 123,1 млн рублей. Всего до конца программы, рассчитанной на 2019–2025 годы, в регионе планируется расселить 1059 аварийных домов площадью 236 тыс. кв. м. По оценкам экспертов, за последние годы госкомпания «ЛенОблАИЖК» стала одним из крупнейших застройщиков региона, формирующих рынок новостроек в отдаленных от Петербурга районах области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего до конца программы, рассчитанной на 2019–2025 годы, в регионе планируется расселить 1059 аварийных домов площадью 236 тыс. кв. м.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Всего до конца программы, рассчитанной на 2019–2025 годы, в регионе планируется расселить 1059 аварийных домов площадью 236 тыс. кв. м.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АО «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» («ЛенОблАИЖК»), являющееся оператором программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025 годах», заключило договоры с проектными организациями для реализации следующих этапов программы, сообщила в минувшую пятницу пресс-служба госкомпании. Это обеспечит своевременное начало строительства жилых домов, которые будут сданы в 2024 и 2025 годах.

АО «ЛенОблАИЖК» создано правительством Ленинградской области в 2005 году. Компания участвует в реализации федеральной программы расселения аварийного жилья и занимается жилищным строительством. Сегодня в стадии строительства у компании находится семь объектов для расселения 3,2 тыс. человек.

В 2023 году стоимость квадратного метра проектирования ориентировочно составит 2061 рубль. С учетом запланированных к проектированию для следующих этапов программы 59,7 тыс. кв. м стоимость проектных работ составит более 123,1 млн рублей, уточнили в пресс-службе «ЛенОблАИЖК». Проектирование домов, введенных в эксплуатацию в 2022 году, площадью 51,5 тыс. кв. м обошлось в 116,7 млн рублей (2265 рублей за «квадрат»). На проектирование домов, запланированных к сдаче в 2023 году, площадью 43,02 тыс. кв. м потрачено 88,06 млн рублей.

Проектные работы для последних этапов программы расселения на 2019–2025 годы будут выполнены в течение текущего года, заверяют в «ЛенОблАИЖК». В общей сложности в 2024 и 2025 годах планируется построить и ввести в эксплуатацию 12 домов. В следующем году планируется построить четыре дома: на 300 квартир в Луге, 135 квартир в Подпорожье и 223 квартиры в Сясьстрое. До конца 2025 года в регионе должны ввести в строй еще восемь домов общей площадью 46,4 тыс. кв. м.

Как объяснил «Ъ-СПб» генеральный директор АО «ЛенОблАИЖК» Степан Федоров, в действующую программу включались жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. «Признание жилого фонда аварийным продолжалось и после этой даты, поэтому было принято решение о подготовке новой программы, действующей уже после 2025 года»,— рассказал господин Федоров.

После передачи функций по переселению граждан из аварийного жилья «ЛенОблАИЖК» ситуация стала меняться в лучшую сторону, считает Руслан Юсупов, президент Союза строительных организаций Ленинградской области («Леноблсоюзстрой»). Раньше каждое муниципальное образование пыталось решить эту задачу самостоятельно. «Некоторые администрации пытались купить жилье на вторичном или первичном рынке, но во многих районах это практически невозможно по причине отсутствия новой жилищной застройки в поселениях. А некоторые пытались даже строить самостоятельно, не обладая для этого соответствующими знаниями и опытом, как результат — сорванные сроки и сомнительное качество»,— продолжает господин Юсупов.

«Сейчас компания "ЛенОблАИЖК" стала практически одним из крупнейших застройщиков региона, возводя новые дома во всех районах Ленинградской области, куда не ступала нога частных застройщиков,— дает оценку президент «Леноблсоюзстроя».— По сути, компания формирует рынок новостроек в отдаленных от Санкт-Петербурга районах Ленобласти».

В начале года президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Ленобласти Александра Дрозденко переселять ленинградцев в деревянные дома. На вопрос редакции о том, какие практические шаги предпринимаются для исполнения поручения президента, в пресс-службе строительного блока ответили, что в настоящее время идет изучение практик других регионов, а также предприятий, производящих материалы из дерева.

В пресс-службе «ЛенОблАИЖК» отметили, что под руководством вице-губернатора Евгения Барановского создана рабочая группа по вопросам строительства деревянных многоквартирных домов, координатором которой был назначен руководитель «ЛенОблАИЖК» Степан Федоров. «Мы рассматриваем возможности применения CLT-технологий (СLT-панели — многослойный материал из деревянных спрессованных и склеенных ламелей.— «Ъ-СПб») и создания типовых проектов, которые можно было бы реализовывать в рамках выполнения программы по расселению. Сейчас у нас появилась определенность с возможными планировками домов, которые реально производить на существующем оборудовании. Также ведется работа по подбору участков под застройку»,— уточнил господин Федоров.

Господин Юсупов считает решение о расселении в деревянные дома не самым рациональным: «Безусловно, можно строить и из дерева, но это будет эксперимент с гарантированными трудностями в процессе выполнения, отладкой нормативов, срывами сроков из-за новизны и соответствующими сложностями во всем — начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией. Для реализации идеи нужны отлаженная и понятная всем участникам индустрия, технология, нормативная база, доступность базовых материалов, большое количество квалифицированных подрядчиков и проектировщиков. Это все не про деревянное домостроение».

Александра Тен