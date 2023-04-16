Космонавт Олег Артемьев передал икону с орбиты в екатеринбургскую часовню

Космонавт Олег Артемьев передал в часовню святой Екатерины (Екатеринбург) икону, побывавшую на орбите. «Я два года назад был на Царских днях здесь. С благословения владыки мне вручили икону великомученицы Екатерины. Слава Богу, что получилось ее взять с собой в космос. Она полетела со мной и вернулась»,— рассказал космонавт на пасхальном крестном ходе.

По словам господина Артемьева, после возвращения иконы на Землю, на космической станции «начались всякие неприятности». «Метеороиды начали сыпаться и пронзать наши корабли, поэтому надо побыстрее отправить туда копию иконы»,— отметил он.

Вместо иконы по благословлению митрополита Евгения космонавту вручили медаль Святой великомученицы Екатерины.

Диана Сунагатуллина

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