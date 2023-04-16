Рособрнадзор связал появление вопросов о спецоперации в ЕГЭ с появлением новых учебников в школе

Вопросы о специальной военной операции на Украине будут внесены в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории после появления новых учебников в российских школах. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что учебники истории с главами, в которых «раскрыты все причины начала» спецоперации, появятся в школах с 1 сентября. Они будут предназначены для 10–11-х классов. Господин Кравцов сообщал о планах Минпросвещения разработать учебники с главами про спецоперацию для пятых-шестых классов.

Подробнее об изменениях в школьной программе — в материале «Ъ» «Начальная патриотическая подготовка».

Лусине Баласян