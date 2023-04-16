Компания топ-менеджера Promobot поучаствует в организации международного робототехническего чемпионата

Пермское ООО «Дабл Ю Экспо» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Битва роботов». По данным сервиса Znakoved, заявка была подана 15 марта, решения по ней пока нет. Если Роспатент одобрит заявку, новый товарный знак можно будет использовать для маркировки различной аппаратуры и ПО, а также при распространении рекламы, проведении спортивных и культурно-просветительных мероприятий и оказании научных и технологических услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Znakoved Фото: Znakoved

Ранее Минцифры РФ объявило о начале приема заявок на участие в международном чемпионате инженерных команд «Битва роботов». По информации на сайте министерства, организаторами чемпионата, помимо самого ведомства, выступают компания Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо». Задача команд в рамках этих соревнований — придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиями регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Чемпионат пройдет в июне — июле этого года. Для команды победителей предусмотрен денежный приз в размере 2 млн руб.

ООО «Дабл Ю Экспо» было зарегистрировано в Перми 22 августа 2022. Единственным учредителем общества является председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков. Основным видом деятельности «Дабл Ю Экспо» указана деятельность по организации конференций и выставок. Источники сообщали, что ООО может выступить также организатором музея робототехники в Перми, планы по открытию которого уже несколько лет есть у компании Promobot. В прошлом году Фонд развития Пермского края вел с компанией переговоры насчет размещения экс¬позиции в одном из объектов, развитие которого курирует ФРПК.