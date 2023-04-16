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Коммерсантъ FM
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Кадыров: у чеченцев не должно быть причин оказаться в плену

В Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских военных. Глава региона Рамзан Кадыров не стал встречаться с ними, потому что «у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену». По его мнению, после пленения военные должны вернуться в зону боевых действий, чтобы доказать, что у них не было другого выбора.

«Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися»,— написал господин Кадыров в Telegram. В качестве показательного примера он привел Киргиза Мусиханова, который попал в плен после получения ранения, но вернулся в зону боевых действий после выздоровления.

Глава Чечни не считает сдачу в плен преступлением. Он отметил, что за час до пленения военные связались по рации и сообщали, что у них заканчиваются боеприпасы. «Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект»,— добавил господин Кадыров.

Вернувшиеся в Чечню пятеро военных попали в плен после получения контузии в середине декабря 2022 года, сообщил накануне председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, Рамзан Кадыров после того, как узнал о случившемся «ни на день не останавливали переговоры по их освобождению» (цитата по ТАСС). Освобожденные из плена выразили готовность вернуться в зону боевых действий.

Леонид Уварчев

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