«Спартак» не сдал назад

В 23-м туре чемпионата России по футболу трудные победы одержали борющиеся за призовые места «Спартак» и ЦСКА. Армейцы обыграли в гостях «Урал» — 2:1. Спартаковцы с таким же счетом одолели «Торпедо» в матче, в котором у них были три пенальти и два удаления. Красно-белые по-прежнему замыкают тройку, а красно-синие отстают от них на одно очко.

Заочное противостояние «Спартака» и ЦСКА было в центре внимания на старте 23-го тура. Красно-белые по весне заметно сдали и одержали лишь одну победу в пяти матчах чемпионата, растеряв девять очков. Красно-синие, наоборот, прибавили и выиграли четыре встречи подряд, в том числе у «Зенита», с общим счетом 10:0. Как результат, армейцы сократили отставание от «Спартака» до минимума и включились в борьбу уже даже не за третье, а за второе место, которое занимает «Ростов».

На волне последних успехов команда Владимира Федотова отправилась в гости к «Уралу», с которым ей скоро предстоит дважды встретиться в финале верхней части сетки Кубка России. Причем они уже соперничали на групповой стадии турнира, и тогда екатеринбуржцы опередили москвичей. Да и вообще, когда нынешний наставник «Урала» Виктор Гончаренко играет против своего бывшего клуба, это всегда интересно. Хотя непосредственно на кромке поля белорусский специалист отсутствовал, так как досиживал на трибуне трехматчевую дисквалификацию.

Хозяева были очень близки к тому, чтобы открыть счет, когда Андрей Егорычев вывел один на один с вратарем Эрика Бикфалви.

И вроде бы румынский нападающий пробил неплохо, однако слишком хорош оказался бессменный страж армейских ворот Игорь Акинфеев, который в очередной раз напомнил, что у него не только руки, но и ноги золотые. А вот Илья Помазун, который до аренды в «Урал» выполнял обязанности второго номера при Акинфееве, ничего сделать не смог, когда Антон Заболотный беспрепятственно замыкал подачу Бактиёра Зайнутдинова в район вратарской площади.

Так ЦСКА быстро повел 1:0 и предложил екатеринбуржцам попробовать вскрыть свою непробиваемую оборону. Но до конца первого тайма те ограничились лишь попаданием в перекладину, после того как Рай Влут отважился на удар с довольно далекого стандарта. А в дебюте второго армейцы заработали пенальти, который удалось зафиксировать лишь с помощью VAR, и Федор Чалов удвоил преимущество.

Для «Урала» ситуация стала критической, но вскоре арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей, которые нарушили правила при розыгрыше углового, и Влут все же заставил Акинфеева вынимать мяч из сетки. Хозяева поверили, что можно спасти этот матч, и приложили максимум усилий. Кроме того, Помазун сохранил команду в игре, когда Чалов убежал от защитников, а потом опасно бил Заболотный. В итоге «Уралу» так и не хватило атакующей мощи, чтобы забить второй гол и уйти от поражения. ЦСКА взял верх — 2:1, набрал 44 очка и временно поднялся на третье место.

«Спартаку», чья серия без побед во всех турнирах растянулась на пять матчей, представилась возможность прервать ее в игре с аутсайдером премьер-лиги — «Торпедо». Впрочем, это была не просто игра, а первая в истории премьер-лиги, в которой друг другу противостояли испанские специалисты. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль уже успел адаптироваться в российском футболе, а вот Жозеп Клотет только недавно дебютировал. Первый блин у него получился комом, и черно-белые уступили «Ростову», но уже в следующей встрече с «Факелом» он привел их к победе.

«Спартак» опять вышел на поле без лидеров Квинси Промеса и Георгия Джикии, хотя второй появился в заявке, а еще отбывал дисквалификацию автор дубля в прошлом матче с «Динамо» Александр Соболев.

Да и потери Даниила Хлусевича с Виктором Мозесом по состоянию здоровья были для команды Абаскаля достаточно чувствительными. Ну а Клотет снова удивил тем, что поставил в стартовый состав суперветеранов Александра Рязанцева и Игоря Лебеденко, которым на двоих 75 лет.

Торпедовцы на первых минутах навязали фавориту весьма агрессивный футбол и создали определенные проблемы, но ему откровенно повезло, когда судьи наказали хозяев стадиона «Лужники» пенальти за неконтролируемую игру рукой в штрафной площади. Правда, спартаковец Кейта Бальде не реализовал этот «мусорный» 11-метровый, залепив в перекладину. Зато тут же сенегалец нанес безупречный удар с передачи Данила Пруцева и реабилитировался за промах.

Бальде и дальше демонстрировал повышенную заряженность на ворота. Не забил, но еще два пенальти благодаря своей активности организовал. Таким образом, гости только за один первый тайм трижды били с «точки», причем во второй попытке Руслан Литвинов проиграл дуэль голкиперу Егору Бабурину. Роман Зобнин в третьем случае все-таки загнал мяч в сетку, а Клотет столь рьяно спорил с рефери Павлом Шадыхановым, что удостоился красной карточки. С другой стороны, нельзя сказать, что торпедовцев, как говорится, «убивали». Пенальти на том же Бальде были бесспорные, притом что срубивший его Артем Самсонов вполне заслуживал не предупреждения, а удаления.

К тому же «Спартак», за исключением невнятного стартового отрезка матча, явно превосходил черно-белых по основным футбольным параметрам. И во втором тайме красно-белые играли убедительнее.

Только реализация у них по-прежнему оставляла желать лучшего. Михаил Игнатов даже не попал практически в пустые ворота, а Кристофер Мартинс угодил в перекладину. Но матч перестал быть, что называется, томным после того, как Литвинов схлопотал вторую желтую карточку, и с 68-й минуты гостям пришлось действовать в меньшинстве. У «Торпедо» наконец-то возник настоящий голевой момент, когда Марио Чурич выскочил на вратаря Александра Селихова, и тот спас «Спартак», а затем еще парировал удар Андре Фелипе.

Более того, на 89-й минуте Шадыханов удалил Мартинса, и красно-белые заканчивали встречу вообще вдевятером. А на второй из пяти добавленных минут у хозяев отличился Илья Стефанович, которому позволили без помех пробить головой. Гостям было очень тяжело в концовке, тем не менее Абаскаль выиграл своеобразное испанское дерби у Клотета — 2:1. «Спартак» сохранил за собой третье место, догнав с 45 очками «Ростов», у которого впереди матч с «Зенитом».

Александр Ильин