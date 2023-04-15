«Пермь — город больших событий»

Главный режиссер летнего фестиваля к 300-летию Перми Илья Авербух рассказал «Ъ-Прикамье» о концепции мероприятия, его особенностях и целях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Как вы получили приглашение стать главным режиссером летнего фестиваля в Перми? Почему вас заинтересовало это предложение?

— О фестивале мне рассказала заместитель председателя регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина. Она предложила мне войти в креативный штаб мероприятия. Также встречался с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Он произвел на меня яркое впечатление: молодой, активный человек, постоянно думающий о развитии региона. И я загорелся его идеями, зарядился энергией и сразу включился в работу над фестивалем. В ближайшие три месяца мы будем активно заниматься этим проектом.

— Раньше большой летний фестиваль носил рабочее название «Белые ночи в Перми». Почему решили от него отказаться и какова новая концепция?

— От названия «Белые ночи» мы отказались из-за слишком сильных ассоциаций с Санкт-Петербургом. Сейчас фестиваль называется «Город встреч» и запланирован с июня по август. Новое название предложила Наталья Галкина, и, на мой взгляд, оно весьма символично и содержательно. В Перми встречается все невероятное, порой необъяснимое. Культура и спорт, театр и экология, академическая школа танца и уличная культура, традиции и мифы. Фестиваль — прекрасное время, чтобы вернуться в Пермь и встретиться со старыми друзьями. Либо чтобы приехать первый раз и встретиться с новой уникальной культурой, которую мы будем показывать на протяжении всего лета.

Фестивальные события будут организованы по трем направлениям. Первое — «Пермьформерс». Оно включает огромное количество театральных ивентов, 99% из них будут организованы пермскими творческими коллективами. Второе направление — «Пермистика» — посвящено этническому искусству народов Пермского края, фольклору. Еще одно направление — «Перманентность». Здесь будут события, связанные с будущим города и его наследием, историей. Это мероприятия, связанные с экологией, литературой, живописью, краеведческими проектами.

Мероприятия будут проходить в разных локациях: не только в центре Перми, но и в других районах. Будем стараться максимально подключать горожан к организации праздника, стремиться, чтобы люди были не только зрителями, но и соорганизаторами. На мой взгляд, 300-летие — прекрасная возможность проявить себя, открыть талантливых людей, поддержать и раскрутить местные творческие коллективы.

— Фестиваль завершится в августе масштабным шоу в центре города. Каким вы видите это событие?

— Не буду сейчас раскрывать всех секретов. Единственное, что могу сказать — гала-шоу не станет конечной точкой, а запустит «Ночь рождения Перми». В эту ночь будут открыты музеи, театры, рестораны. Надеюсь, что шоу даст городу энергию, мотивирует развиваться дальше.

— В чем вы видите главную задачу фестиваля к 300-летию Перми?

— Думаю, что это отличный повод показать Пермь на уровне страны. Цель организаторов — сподвигнуть жителей других регионов узнать Пермь, приехать в город, почувствовать гостеприимство пермяков. Чтобы пермяки, уехавшие из города, захотели бы вернуться и окунуться в атмосферу праздника с головой. При этом важно сделать 300-летие уникальным, отражающим особенности города и его жителей.

Беседовал Константин Кадочников